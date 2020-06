Seit Oktober 2019 protestieren in Deutschland Zehntausende Landwirte gegen die Agrar- und Umweltpolitik der Bundesregierung. Die Bauern sind den Vorwurf leid, dass sie aus Raffgier die Umwelt verschmutzen würden. Immer strengere Vorschriften für Tierwohl und Klimaschutz erschweren ihnen das Auskommen - im März dieses Jahres kam die Coronakrise hinzu. ZDFzoom berichtet über Bauern auf den Barrikaden - Wie Landwirte um faire Preise kämpfen.



Provokativ, einseitig und hochgradig unterhaltsam seziert Michael Moore in seinem Film Fahrenheit 11/9, die politischen und gesellschaftlichen Prozesse bis zu Donald Trumps Amtseinführung und prangert soziale Ungleichheit an. Dabei bleibt er nicht bei der Frage, wie es dazu kommen konnte, sondern ruft alle Amerikaner zu politischem Engagement und Widerstand auf. Der Film feierte seine umjubelte Weltpremiere im Jahr 2018 beim Toronto International Film Festival. ZDFinfo sendet den Film am 6. Juli.