Cash & Carry ist der 16. Film der Reihe Nachtschicht von Regisseur Lars Becker: Polizist Harry Tönnies (Benno Führmann) und seine Partnerin Milla (Friederike Becht) verfolgen zwei Gangster, die einen Geldautomaten gestohlen haben. Als sie die Diebe stellen, erschießt einer der beiden Harry. Erichsen (Armin Rohde) und seine Kollegenns setzen alles dran, den Mann dingfest zu machen.



Das kleine Fernsehspiel des ZDF präsentiert in der Reihe "Sehnsucht nach Freiheit" drei internationale Spielfilme. Den Auftakt bildet der Animations- Spielfilm Teheran Tabu, der von Freiheit, Sex und Selbstverwirklichung im islamischen Gottesstaat Iran erzählt. Am 11. Mai folgt das Drama In der Mitte des Flusses über einen Irak-Veteran, der zu seiner Familie ins ländliche New Mexico zurückkehr. Den Abschluss bildet am 18. Mai das Drama L’intrusa – Der Eindringling, in dem eine Sozialarbeiterin in Neapel vor der Entscheidung steht, ob sie Frau und Kindern eines M afia-Mörders Unterschlupf gewähren soll.