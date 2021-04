Anlässlich des 75. Geburtstag von Sven Nordqvist am 30. April 2021 widmet das ZDF-Kinderprogramm ZDFtivi dem schwedischen Autor den Vormittag: Neben drei Spielfilmen mit den beiden Kinderbuchhelden Pettersson und Findus sind neue Folgen der gleichnamigen Zeichentrickserie zu sehen. Die dritte Staffel mit sechs neuen Folgen ist ab 23. April in der ZDFmediathek abrufbar.



Staus, verstopfte Innenstädte, überlastete Pendlerstrecken und zu wenige Bahnverbindungen sind nur einige der aktuellen Verkehrsprobleme. Ingenieure und Visionäre planen den öffentlichen Verkehr der Zukunft: elektrisch, autonom, sogar fliegend. Und per Bahn auf fast vergessenen Strecken. plan b.: Fliegen, fahren, schweben zeigt, welche Konzepte es gibt, den öffentlichen Verkehr neu zu erfinden. Am 8. Mai berichtet plan b über den Kampf gegen die Flut – Küstenschutz gegen Klimawandel, am 15 Mai folgt Sparsam und sauber – Strom aus der Nachbarschaft und am 22. Mai geht es um Hilfe aus der Natur – Alte Heilmethoden neu entdeckt.