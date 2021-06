Mit der bevorstehenden Pensionierung der sogenannten "Babyboomer" in den kommenden Jahren gerät das Rentensystem in Deutschland gehörig ins Wanken. Das Umlagesystem Rente droht dann endgültig zu kollabieren. Schon jetzt ist absehbar, dass die Altersarmut in den kommenden Jahrzehnten enorm zunehmen wird, bei gleichzeitig immer stärkerer Belastung der jungen Generation. ZDFzoom analysiert in Am Ende arm? die Lage und blickt zum Vergleich nach Schweden, dass sich dem demografischen Wandel gestellt und Reformen vollzogen hat.