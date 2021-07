Die sechsteilige Instant-Dramaserie Loving her ist ab sofort in der ZDFmediathek abrufbar. Hanna (Banafshe Hourmazdi), Mitte 20 und lesbisch, findet wegen Corona keinen Job in Berlin und muss raus aus ihrer geliebten WG - zurück zu ihren Eltern nach Bielefeld. Kurz davor lässt sie ihr Leben und ihre vergangenen Beziehungen Revue passieren. ZDFneo zeigt die Serie am 3. Juli am Stück.