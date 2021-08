Wie die Deutschen in diesem zweiten Jahr unter Corona-Einschränkungen Urlaub machen – beleuchten vier ZDF.reportagen im August. Zum Auftakt rückt Baden, Grillen. Träumen – Sommer zu Land derzeit erlebt werden. In der Woche darauf, am 8. August blickt die ZDF.reportage: Bodensee – Urlauberlust und Anwohnerfrust hinter die Kulissen eines der beliebtesten Urlaubsziele Deutschlands. Wie Urlaub im zweiten Pandemie-Sommer funktioniert, zeigt am 15. August die ZDF.reportage: Endlich raus – Urlaub in Deutschland. Und das Camping-Leben im Sommer 2021 nimmt dann am 22. August die ZDF.reportage: Große Freiheit Wohnmobil – Camper legen los in den Blick, die bereits in der ZDFmediathek zu sehen ist.