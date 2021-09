Zwanzig Jahre nach 9/11 ist der Terroranschlag Teil unserer Geschichte geworden. Einige filmten, was sie sahen. Sie waren Zeugen und Protagonisten gleichzeitig: Aus ihren Videos und zahlreichen Audiofiles aus offiziellen Quellen entstand die ZDFzoom-Dokumentation 9/11 – Ein Tag im September, die den Verlauf des 11. September 2001 auf eine ganz besondere Weise erzählt und all jenen ein Denkmal setzt, die an dem Tag Tod und Verlust erlebten, aber auch denen, die ihr Leben aufs Spiel setzten, um anderen zu helfen. Im Spätprogramm zeigt das ZDF unter 20 Jahre 9/11 – Die lange Nacht zwei weitere Dokumentationen zum Thema. Am 11. September berichtet ein ZDF spezial 11. September - Der Tag, der die Welt veränderte live von der Gedenkfeier am Ground Zero in New York. Antje Pieper spricht vor Ort mit Augenzeugen, mit Experten und mit den ZDF-Korrespondenten Elmar Theveßen und Johannes Hano über das Ereignis. In ZDFinfo beleuchten zwei neue Dokumentationen weitere Hintergründe. Zunächst zeigt die Doku Jagd auf Osama bin Laden - Die späte Vergeltung der CIA am 3. September, wie sich der Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten nach den Anschlägen eine jahrelange Verfolgungsjagd mit Osama bin Laden lieferte. In der Dokumentation 9/11 - Verschwörung in Hamburg: Die Geheimnisse der Terrorzellegeht es am 9. September um die Frage, ob die Terroranschläge vom 11. September 2001 hätten verhindert werden können? Der Film ist im Rahmen von 20 Jahre 9/11 - Die lange Nacht auch im Hauptprogramm zu sehen.