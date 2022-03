Vor 50 Jahren – am 2. März 1972 - veröffentlichte der "Club of Rome" mit seinem Bericht "Die Grenzen des Wachstums" eine Basis für eine nachhaltige Zukunft des Menschen. 3sat widmet sich dem Thema in verschiedenen Programmen. Den Auftakt macht nano: Wachstum ist nicht alles – Wie der Club of Rome die Menschheit retten will. Im Anschluss folgt Kulturzeit extra: Mensch, Erde – Was tun? Mit Nachhaltigkeit in die Wachstumsfalle. Am 3. März zeigt 3sat im Rahmen von WissenHoch2 die Dokumentation Gefährlicher Müll – verborgene Deponien in den Gemeinden. Im Anscluss diskutiert Gert Scobel in scobel – Die große Rohstoffkrise mit seinen Gästen die Grenzen des Wachstums. Zum Abschluss widmet sich makro am 8. März der Frage Kapitalismus – Muss der weg oder kann der bleiben?.