Zwei Jahre nach der Komödie Mona & Marie über die zwei ungleichen Schwestern gibt es in Mona & Marie II: Ein etwas anderer Geburtstag ein Wiedersehen: Der 70. Geburtstag von Mona Berthold (Maren Kroymann) steht an – sehr zum Entsetzen der Jubilarin.



In dem Dokumentarfilm Hao Are You aus der Reihe Das kleine Fernsehspiel erzählt Regisseur Dieu Hao Do über seine Familie, die aus Vietnam floh und heute zersplittert auf drei Kontinenten lebt. Was hat das Leben im Exil über die Jahre mit ihnen gemacht? Ist der Kommunismus daran schuld, dass sie nicht mehr miteinander sprechen?