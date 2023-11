Der gute Mann vom Herzogpark ist der 17. Fall der Samstagskrimireihe München Mord. Der 82-jährige Dr. Siegfried Schön (Walter Hess) überfährt beim Einparken seine Ehefrau – für Dezernatsleiter Zangel (Christoph Süß) ein tragischer Unglücksfall, für das Trio Flierl (Bernadette Heerwagen), Schaller (Alexander Held) und Neuhauser (Marcus Mittermeier) Mord. Als Schön kurz darauf selbst stirbt, finden sie dessen Haushaltshilfe tot in ihrer Badewanne. Sie hatte offenbar noch andere Dienste im Hause Schön getan und sollte am Erbe beteiligt werden. Doch auf dem Nachlassamt finden die Kommissare zwei Testamente.



Das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt steht nicht in Hollywood, sondern in Potsdam Babelsberg. Es ist bis heute das größte Filmstudio Europas. Seit 1912 wurden hier mehr als 4000 Filme produziert. In Kaminer inside: Filmstadt Babelsberg in 3sat unternimmt Wladimir Kaminer eine spannende Reise in die Geschichte des deutschen Films.