Als erste deutsche Krimiserie greift „Letzte Spur Berlin“ die Aufklärung von Vermisstenschicksalen auf. Mit zwölf neuen Folgen beginnt die inzwischen dritte Staffel der Serie mit Hans-Werner Meyer, Jasmin Tabatabai, Susanne Bormann und Florian Panzner in den Hauptrollen. Das Team der Vermisstenstelle des Berliner LKA versucht, Schicksale spurlos Verschwundener aufzuklären. Dazu folgen die Ermittler den letzten Spuren und erforschen das Leben der Vermissten. Ihre Arbeit führt sie in die unterschiedlichsten Milieus Berlins und fordert neben ihrer Kombinationsgabe auch und vor allem die Fähigkeit zur Empathie. Auch, wenn die Gesuchten nicht immer gefunden werden, steht am Ende eine Erkenntnis, wird etwas Wesentliches gefunden, das die Angehörigen zu erlösen vermag: Gewissheit.



„Code 37“ ist der Titel der 13-teiligen Krimiserie in ZDFneo, in der die Kriminalkommissarin Hannah Maes (Veerle Baetens) vor allem mit Sexualverbrechen zu tun hat. Als neue Chefin der Sitte im belgischen Gent bekommt sie es immer wieder mit den Abgründen der Kriminalität zu tun. Hannah, resolut und durchsetzungsstark, eckt bei ihren drei männlichen Kollegen anfangs immer an. Das Polizisten-Trio ist wenig begeistert von der neuen Chefin. Doch nach und nach schafft sie es, ein Team zu formen, das die grausamen Fälle in Gent anpackt, aufklärt und fast noch schwieriger: auch aushält.