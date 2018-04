Februar 2013

Zur Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises 2013 präsentiert Georg Schramm die Elite des deutschen Kabaretts. Der Preis gilt als die bedeutendste Auszeichnung auf allen Gebieten der Kleinkunst. 3sat sendet eine Aufzeichnung, bei der die Preisträger Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen zeigen. Der Preis in der Sparte Kabarett geht in diesem Jahr an Helmut Schleich, der „ … sowohl die große und kleine Politik als auch die Tücken des Alltags wutschnaubend oder flüsternd mit Witz und Verve ins satirische Visier nimmt“, so die Jury.