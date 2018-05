Januar 2013

Vor 50 Jahren unterschrieben der damalige deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle einen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, der als Elysée-Vertrag in die Geschichte einging. Anlässlich dieses Jubiläums widmet sich das ZDF in einem Sonderakzent dem Thema deutsch-französische Beziehungen. Den Auftakt macht das „auslandsjournal“ mit einer Spezialausgabe, in der Theo Koll zu einer „Tour de France“ aufbricht. In einer vierteiligen Serie bietet das Magazin „heute – in Europa“ einen Freundschaftscheck von A bis Z, von „Amitié“ bis „Zukunft“. Die „Lange Nacht der Deutschen und Franzosen“ widmet sich schließlich in drei Dokumentationen dem deutsch-französischen Verhältnis.