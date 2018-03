Literatur im ZDF

Seit 1999 hat sich das "Blaue Sofa", eine Kooperation von Bertelsmann, ZDF und "Deutschlandradio Kultur", als Autorentreffpunkt auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt etabliert. Knapp 60 Autoren nahmen im März 2016 auf dem "Blauen Sofa" gleich am Eingang der großen Glashalle der Leipziger Buchmesse Platz und stellten in halbstündigen Gesprächen ihre neuen Bücher vor. Das bei der Frankfurter Buchmesse erfolgreich eingeführte Format "Die Blaue Stunde" wurde in Leipzig fortgesetzt: eine Gesprächsrunde mit mehreren Autoren, die zum Ausklang eines Messetages über ein aktuelles Thema diskutieren. Das Beste vom "Blauen Sofa" sendete 3sat in zwei 90-minütigen Zusammenfassungen, das ZDF zeigte eine dreistündige Zusammenfassung der Gespräche in "Die lange Nacht des Blauen Sofas". Auch die ZDF-Kultursendung "aspekte" widmet eine März-Ausgabe der Literatur. Alle Gespräche wurden per Livestream im Internet übertragen und sind als Video in der ZDFmediathek abrufbar.