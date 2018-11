2018 wurden sieben Kamerafrauen und Kameramänner sowie drei Editorinnen und Editoren mit dem renommierten Preis ausgezeichnet. Der Ehrenpreis ging in diesem Jahr an Birgit Gudjonsdottir. Die gebürtige Isländerin, die bei Produktionen wie „Die Hochzeit meiner Eltern“, „Zappelphilipp“ oder „Schätze der Welt“ die Kamera führte, sei mit ihrer „zuhörenden“ und intuitiven Kameraarbeit nahezu in allen Genres zuhause, so das Kuratorium DEUTSCHER KAMERAPREIS in der Begründung. Auch die Souveränität, mit der sie das Thema Gleichberechtigung im Filmgeschäft vorlebe, habe das Kuratorium nachhaltig beeindruckt. Der Nachwuchspreis ging an die 1987 in Mexiko geborene und in Mainz aufgewachsene Andrea Muñoz. In dem Dokumentarfilm „Er Sie Ich“ (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf) über das Scheitern einer Beziehung überzeugte sie das Kuratorium mit einer „ungewöhnlichen und gefühlvollen Montage“.