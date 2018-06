Frauen und Medientechnologie

Am 31. August 2018 wird der ARD/ZDF Förderpreis „Frauen + Medientechnologie“ auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin zum zehnten Mal vergeben. Ausgerichtet wird der Förderpreis von der ARD.ZDF medienakademie. Bewerben können sich Frauen, die an deutschen, österreichischen oder schweizerischen Hochschulen im Bereich der Technik- und Ingenieurwissenschaften, Medienwissenschaften sowie anderer Fachgebiete mit Bezug zur Medientechnologie studieren und deren Abschlussarbeit zur Erlangung eines akademischen Grades – sei es Bachelor-, Master-, Diplom-, Magister- oder Doktorarbeit – angenommen wurde.