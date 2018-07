Filme | Das kleine Fernsehspiel - Deutschen Kinemathek

Das ZDF ist seit 2004 Kooperationspartner der "Deutschen Kinemathek". Die Einrichtung selbst besteht bereits seit 1963 als Filmmuseum in Berlin. Sie ist eine der national und international bedeutsamsten Institutionen ihrer Art. Im Jahr 2006 wurde am Standort Potsdamer Platz die Ständige Ausstellung Fernsehen eröffnet. Seitdem heißt die Einrichtung Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen. Dort werden bedeutende Sendungen und Programme der deutschen Fernsehgeschichte dem Publikum öffentlich präsentiert.



Neben dem ZDF unterstützen auch ARD, RTL und ProSiebenSat.1 den Bereich Fernsehen der Kinemathek. Das Engagement des ZDF besteht in erster Linie in einer fachlichen Beratung durch den Bereich Archiv, Bibliothek, Dokumentation, aber auch durch einzelne Redaktionen und die Hauptabteilung Kommunikation. Hinzu kommen gelegentliche konkrete Projektförderungen.