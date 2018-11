• 2015 Radio Bremen (RB); Bremen; 'großnichtartig'

• 2014 Norddeutscher Rundfunk (NDR); Hamburg; 'Mut zu mehr'

• 2013 Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und DLR; Berlin; 'Wir sind Programm'

• 2012 Saarländischer Rundfunk (SR); Saarbrücken; 'Wir sind so n@t'

• 2011 Mitteldeutscher Rundfunk (MDR); Leipzig; 'Selbstverständlich kompetent!'

• 2010 Westdeutscher Rundfunk (WDR); Köln; 'Die Ausstrahlung macht’s – Frauen in den Medien'

• 2009 Südwestrundfunk (SWR); Baden-Baden; 'Multitasking für Multimedia'

• 2008 Österreichischer Rundfunk (ORF); Wien; 'Blickwechsel'

• 2007 Hessischer Rundfunk (HR); Frankfurt; 'Junge Talente oder aus Erfahrung gut'

• 2006 Bayerischer Rundfunk (BR); München; 'Macht und Vorurteil'

• 2005 Deutsche Welle (DW); Bonn; 'In der Welt Zu Hause'

• 2004 Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF); Mainz; 'Angekommen!?'

• 2003 Norddeutscher Rundfunk (NDR); Hamburg; 'Wellenschlagen'

• 2002 Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg (ORB); Potsdam; 'Chancen gestalten'

• 2001 Sender Freies Berlin (SFB);Berlin; 'Aus allen Richtungen'

• 2000 Westdeutscher Rundfunk (WDR); Köln; 'gut.besser.senden - Qualität in Hörfunk und Fernsehen'

• 1999 Radio Bremen (RB); Bremen; 'Balance-Akt'

• 1998 Saarländischer Rundfunk (SR); Saarbrücken; 'Frauen im Netz'

• 1997 Südwestrundfunk (SWR); Stuttgart; 'Femme Medi@le' - 20 Jahre Herbsttreffen

• 1996 Mitteldeutscher Rundfunk (MDR); Leipzig; 'ARD♀ZDF'

• 1995 Hessischer Rundfunk (HR); Frankfurt a.M.; 'gleich nach vorn'

• 1994 Südwestfunk (SWF); Baden-Baden; 'total vernetzt'

• 1993 Bayerischer Rundfunk (BR); München; 'Frauen - Chancen für Europa'

• 1992 Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF); 'Format weiblich'

• 1991 Norddeutscher Rundfunk (NDR); Hamburg; 'Wir sind dran'

• 1990 Westdeutscher Rundfunk (WDR); Köln; 'Frau mit Biß'

• 1989 Sender Freies Berlin (SFB) und RIAS; Berlin; '12. High Noon'

• 1988 Saarländischer Rundfunk (SR); Saarbrücken;

• 1987 Radio Bremen (RB); Bremen; 'Zum 10. Mal'

• 1986 Süddeutscher Rundfunk (SDR); Stuttgart; 'Ohne uns wird Euch Hören und Sehen vergehen'

• 1985 Hessischer Rundfunk (HR); Frankfurt; 'Neue Wellen - Dauerwellen?'

• 1984 Deutsche Welle (DW); Köln; 'Gemeinsam bleiben wir lästig'

• 1983 Südwestfunk (SWF); Freiburg; 'Frauen in den neuen Medien'

• 1982 Bayerischer Rundfunk (BR); München

• 1981 Norddeutscher Rundfunk (NDR); Hamburg

• 1980 Westdeutscher Rundfunk (WDR); Köln; 'Welchen Rundfunk haben wir? Welchen Rundfunk wollen wir?'

• 1979 Sender Freies Berlin (SFB) und RIAS; Berlin

• 1978 ZDF-Frauengruppe lädt zum ersten Herbsttreffen nach Frankfurt ein