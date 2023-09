Der Strategieprozess wird Zeit benötigen

#Fernsehrat: Wie wird der Fernsehrat am Strategieprozess beteiligt?



Voigt: Mein Eindruck ist es, dass sich beim ZDF alles nach dem Strategieprozess ausrichtet. Wir sprechen darüber also nicht nur in den einzelnen Fernsehrats-Sitzungen, sondern immer wieder auch in den Ausschüssen. So geht es hier auch in den Diskussionen um den Entwicklungsstand der Partnerprogramme ARTE, phoenix, 3sat, und KiKA sowie der Digitalkanäle ZDFinfo und ZDFneo immer auch um Strategie. Die Mitglieder der Ausschüsse des Fernsehrates erhalten Informationen zum Stand und der Entwicklungen von Sendungen des Hauptprogramms, aber auch der Partner- und Digitalkanäle. Zudem erhält der Fernsehrat regelmäßige Vorlagen zu den sechs strategischen Themenfeldern. Auch spiegelt sich der Strategieprozess in den fünf Kernzielen der Selbstverpflichtungserklärung des ZDF wider. Die Selbstverpflichtungserklärung wurde in der Sitzung des Fernsehrates am 30.06.2023 beschlossen.



Ich finde den Strategieprozess persönlich äußerst wichtig. In der Öffentlichkeit wird immer wieder über die Daseinsberechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesprochen. Ich stelle mir die Medienlandschaft ohne ihn sehr einseitig und leer vor. Und genau hier müssen wir die Menschen abholen. Ich vergleiche den Öffentlich-Rechtlichen gern mit der Feuerwehr. Die Kommunen in Deutschland sagen auch immer wieder, dass die Feuerwehr eigentlich nur Daseinsvorsorge sei und viel Geld kosten würde. Solange sie nicht gebraucht wird, wird sie nur als ein weiteres Anhängsel gesehen, um was sich gekümmert werden muss. Sobald es jedoch brennt, denkt jeder sofort daran, wie wichtig sie ist. Ähnlich ist es mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn er nicht mehr da wäre, würden manche sehr, sehr nachdenklich zu Hause sitzen.