Jahresabschluss 2015

Die Sendezeit aller Programmbereiche lag mit 2.819.277 Sendeminuten nahezu auf dem Vorjahresniveau (-0,2 Prozent).



Bezogen auf die Aufwendungen ergaben sich bei den einzelnen Programmbereichen gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen folgende Entwicklungen:



Der Sendeaufwand der Programmdirektion lag mit 677,1 Mio. Euro um 49,5 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Die höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere aus der Wiedereinsetzung von Regelprogramm im Jahr 2015 anstelle der Sportgroßereignisse im Jahr 2014 sowie einer höheren Zahl von Erstsendungen bei den Fernsehfilmen und Serien in der Primetime und bei den Spielfilmen.



Der Sendeaufwand der Chefredaktion lag 2015 mit 342,2 Mio. Euro um 125,5 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (467,7 Mio. Euro). Grund hierfür war im Wesentlichen der geringere Übertragungsumfang von Sportgroßereignissen im Vergleich zum Sportjahr 2014, in dem die Fußball-Weltmeisterschaft, die Olympischen Winterspiele und die Paralympics stattgefunden haben.



Der Sendeaufwand des Kinderkanals stieg um 4,5 Mio. Euro auf 26,0 Mio. Euro an. Diese Zunahme resultiert aus den konkreten Programmzulieferungen an den Kinderkanal (Erfurt), insbesondere durch mehr Erstsendungen an Kinderserien und -reihen.



Der Sendeaufwand von ZDFinfo erhöhte sich im Jahr 2015 um 5,3 Mio. Euro auf 17,6 Mio. Euro. Die höheren Aufwendungen ergaben sich insbesondere durch das verstärkte Einbringen kostenintensiver Dokumentationen, die als Auftragsproduktionen und Lizenzen am Markt erworben wurden.



Die nicht zuordenbaren Programmgemeinkosten betreffen die Aufwendungen für die Programmverteilung, Sendepauschalverträge und Sicherung der Programmbestände. Sie betrugen 105,5 Mio. Euro und lagen um 4,6 Mio. Euro über dem Vorjahreswert, wofür unter anderem höhere Aufwendungen bei der Programmverteilung die Ursache sind.



Die Aufwendungen der Gemeinkostenbereiche lagen mit 221,8 Mio. Euro um 0,5 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (222,3 Mio. Euro). Bei der Chefredaktion zeigen sich Mehraufwendungen bei den Außenstudios. Bei der Produktionsdirektion führen, aufgrund des Wegfalls der Sportgroßereignisse, niedrigere Leistungen an ARD-Anstalten, die größtenteils erstattet werden, zu geringeren Aufwendungen als im Vorjahr.