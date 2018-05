Jahresabschluss 2016

Die Sendezeit aller Programmbereiche lag mit 2.714.095 Sendeminuten um 3,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau.



Bezogen auf die Aufwendungen ergaben sich in den einzelnen Programmbereichen gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen folgende Entwicklungen:



Der Sendeaufwand der Programmdirektion lag mit 651,5 Mio. Euro um 25,6 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Die geringeren Aufwendungen waren insbesondere bedingt durch eine niedrigere Sendeleistung aus dem entfallenden Regelprogramm aufgrund der Übertragung von Sportgroßereignissen sowie einer geänderten Zuordnung der Kosten für die Sendestraßen auf einer eigenen Haushaltsstelle. Darüber hinaus erfolgten im Haushaltsjahr 2016 im Vergleich zu 2015 Kürzungen durch den Ersatz von Erstsendungen durch Wiederholungen zur Erfüllung der Einsparvorgaben der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF).



Der Sendeaufwand der Chefredaktion lag 2016 mit 465,1 Mio. Euro um 123,0 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (342,2 Mio. Euro). Grund hierfür war im Wesentlichen der höhere Übertragungsumfang von Sportgroßereignissen (u. a. Fußball-Europameisterschaft, Olympische Sommerspiele sowie Paralympics).



Der Sendaufwand von ARTE stieg um 4,4 Mio. Euro auf 40,5 Mio. Euro an, was mit dem konkreten Sendeeinsatz der Programmzulieferungen an ARTE-Deutschland und einem entsprechenden Vorratsabbau im Programmvermögen einherging.



Der Sendaufwand des Kinderkanals stieg um 0,9 Mio. Euro auf 26,9 Mio. Euro an. Diese Zunahme resultierte aus den konkreten Programmzulieferungen an den Kinderkanal (Erfurt) insbesondere durch kostenintensivere Erstsendungen an Kinderserien und -reihen.



Der Sendeaufwand von ZDFkultur reduzierte sich im Jahr 2016 um 0,2 Mio. Euro auf 1,8 Mio. Euro. Grund hierfür war die gemäß 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag erfolgte Einstellung des digitalen TV-Programmes zum 1. Oktober 2016.



Der Programmaufwand der HR Neue Medien lag 2016 mit 30,0 Mio. Euro um 2,2 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (27,8 Mio. Euro). Die Mehraufwendungen waren auf hochwertige, programmergänzende Onlineprojekte zurückzuführen.



Für funk (gemeinsames Internet-Jugendangebot von ARD und ZDF ab 1. Oktober 2016) fiel 2016 erstmals ein Ist-Aufwand in Höhe von 4,2 Mio. Euro an.



Die Aufwendungen für die Sendestraßen in Höhe von 13,3 Mio. Euro wurden 2016 aufgrund des Gemeinkostencharakters erstmals gesondert ausgewiesen. Diesbezügliche Kosten waren bisher Bestandteil des Sendeaufwands der Programmdirektion. Die Sendestraßen umfassen die Sendeabwicklung der Programme der ZDF-Programmfamilie (ZDF-Hauptprogramm, ZDFneo, ZDFinfo, ZDFkultur) und des Partnerprogramms 3sat in einer zentralen Sendeleitung im Sendezentrum Mainz.



Die nicht zuordenbaren Programmgemeinkosten betreffen die Aufwendungen für die Programmverteilung, Sendepauschalverträge und Sicherung der Programmbestände. Sie betrugen 108,7 Mio. Euro und lagen um 3,2 Mio. Euro über dem Vorjahreswert, wofür u. a. höhere Aufwendungen bei der Programmverteilung sowie Abschreibungen und Wertberichtigungen im Programmvermögen die Ursachen waren.



Die Aufwendungen der Gemeinkostenbereiche lagen mit 224,4 Mio. Euro um 2,6 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (221,8 Mio. Euro). Bei der Chefredaktion zeigen sich Mehraufwendungen bei den Außenstudios. Bei der Produktionsdirektion führen, aufgrund der Sportgroßereignisse, höhere Leistungen an ARD-Anstalten, die größtenteils erstattet werden, zu höheren Fremdkosten als im Vorjahr.