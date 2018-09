4 ½ Freunde

168 Folgen (Wh.)



Alice im Wunderland

52 Folgen (Wh.)



Alien Surfgirls

26 Folgen (Wh.)



Aquilas Geheimnis

34 Folgen (Wh.)



Ben & Hollys kleines Königreich

140 Folgen (Wh.)



Benedikt, der Teddybär



78 Folgen (Wh.)



Bibi und Tina

Redaktion: Carmen Hashimi

Buch: Markus Dittrich, Klaus-P. Weigand, Cordula Garrido, Claudia Kock

Regie: Aina Järvine, Karsten Kiilerich, Ulrike Klein

4 Folgen

Tante Paula auf dem Schloss

15.10.2017 *

Sorge um Cleopatra

15.10.2017 *

Geheimnisvolle Weihnachtszeit

15.10.2017 *

Der fremde Junge

15.10.2017 *

10 Folgen (Wh.)



Bing

78 Folgen (Wh.)



Charley

Redaktion: Nicolette Vormbruck

Buch: Thierry Courtin

Regie: Lionel Kerjean

52 Folgen

Der erste Schultag

9.3.2017 *

Lampenfieber

9.3.2017 *

Der Pechvogel

10.3.2017 *

Probealarm

10.3.2017 *

Das rote Fahrrad

13.3.2017 *

Bunte Luftballons

13.3.2017 *

Pappkameraden

14.3.2017 *

Kleine Engel

14.3.2017 *

Geflunker

15.3.2017 *

Das Vogelhäuschen

15.3.2017 *

Wehwehchen

16.3.2017 *

Die Vogelscheuche

16.3.2017 *

Im gleichen Takt

17.3.2017 *

Flugmanöver

17.3.2017 *

Ein Goldfisch bläst Trübsal

20.3.2017 *

Die Lieblingsgeschichte

20.3.2017 *

Das Muttertagsgeschenk

21.3.2017 *

Gespenster im Schulflur

21.3.2017 *

Ein neuer Mitschüler

22.3.2017 *

Nach der Schule in der Schule

22.3.2017 *

April! April!

23.3.2017 *

Ein anstrengender Tag

23.3.2017 *

Der tyrannische kleine König

24.3.2017 *

Eine schöne Spirale

24.3.2017 *

Die Nacht ohne Dudu

27.3.2017 *

Das Klassenfoto

27.3.2017 *

Zwei Geburtstagskinder

28.3.2017 *

Hatschi

28.3.2017 *

Schulzirkus

29.3.2017 *

Willy muss ganz artig sein

29.3.2017 *

Von Raupen und Schmetterlingen

30.3.2017 *

Ein Geschenk für Dani

30.3.2017 *

Hungrige kleine Sportler

31.3.2017 *

Der Nachplappler

31.3.2017 *

Kleine Monstertiger

3.4.2017 *

Von eins bis zehn

3.4.2017 *

Ein richtiger Alptraum

4.4.2017 *

Der Weihnachtsstern

4.4.2017 *

Im Schlafanzug in die Schule

5.4.2017 *

Basketball-Training

5.4.2017 *

Die Lehrerin geht

6.4.2017 *

Der Wunschkreisel

6.4.2017 *

Eingetauschter Dudu

7.4.2017 *

Wir sind die Stärksten

7.4.2017*

Lauter Schmetterlinge

10.4.2017 *

Safari im Wald

10.4.2017 *

Zwillings-Rucksäcke

11.4.2017 *

Das Naturmuseum

11.4.2017 *

Pony Apache

12.4.2017 *

Der Pony-Verwöhner

12.4.2017 *

Reitbär Dudu

13.4.2017 *

Endlich Ferien!

13.4.2017 *



8 Folgen (Wh.)

Coco, der neugierige Affe

85 Folgen (Wh.)



Dance Academy

120 Folgen (Wh.)



Das Dschungelbuch

20 Folgen (Wh.)



Der kleine Drache Kokosnuss

44 Folgen (Wh.)



Der kleine Nick

169 Folgen (Wh.)



Der kleine Ritter Trenk

76 Folgen (Wh.)



Der Mondbär

48 Folgen (Wh.)



Die Biene Maja (3D)

Redaktion: Susanne Rieschel

Buch: Waldemar Bonsels

Regie: Jérôme Mouscadet

52 Folgen

Die Ameisen machen Urlaub

3.11.2017 *

Theo

3.11.2017 *

Richter Bienenwachs unter Verdacht

4.11.2017 *

Willi muss aufpassen

4.11.2017 *

Die Glücksblume

5.11.2017 *

Flip will weg

5.11.2017 *

Die Wiesenfreunde

6.11.2017 *

Die Ameisen sehen rot

6.11.2017 *

Rosalie

7.11.2017 *

Max und Bali stecken fest

7.11.2017 *

Das süße Geheimnis

8.11.2017 *

Willi der Spinnenjunge

8.11.2017 *

Das Schattenmonster

9.11.2017 *

Der Honigmampf

9.11.2017 *

Ein Salto für die Freundschaft

10.11.2017 *

Ein Richter ohne Gnade

10.11.2017 *

(K)ein gutes Team

11.11.2017 *

Falsche Freunde

11.11.2017 *

Kurt trifft der Schlaf

12.11.2017 *

Piekser im Bienenstock

12.11.2017 *

Königin Maja

13.11.2017 *

Operation Blaumeise

13.11.2017 *

Die vergessliche Jägerin

14.11.2017 *

Das Lied der Ameisen

14.11.2017 *

Die fantastischen Vier

15.11.2017 *

Kurt will berühmt werden

15.11.2017 *

Das Honig-Diplom

16.11.2017 *

Wahlkampf auf der Klatschmohnwiese

16.11.2017 *

Die Bienen streiken

17.11.2017 *

Die Schwester mit dem bösen Blick

17.11.2017 *

Die Wiesenralley

18.11.2017 *

Der Raub der Königin

18.11.2017 *

Bens Geheimnis

19.11.2017 *

Der Energiesaft

19.11.2017 *

Eine Ameise namens Kung-Fu

20.11.2017 *

Max will kein Würmchen sein

20.11.2017 *

Die kranke Königin

21.11.2017 *

Wirklich alles Pech, Willi?

21.11.2017 *

Findet den Schmierfink

22.11.2017 *

Wer schreibt Lara Briefe?

22.11.2017 *

Die Wiese gehört mir!

23.11.2017 *

Mückenalarm

23.11.2017 *

Lara und die Wahrsagerin

24.11.2017 *

Theklas Restaurant

24.11.2017 *

Kurt und Ben reicht es

25.11.2017 *

Die Verschwörung

25.11.2017 *

Gefangen in der Kälte

26.11.2017 *

Maja und Willi im Trainingscamp

26.11.2017 *

Wer findet den Schatz?

27.11.2017 *

Wer zweimal lügt …

27.11.2017 *

Kurt hat eine Krise

28.11.2017 *

Geh nicht, Maja!

28.11.2017 *

163 Folgen (Wh.)



Die fantastische Welt von Gumball

38 Folgen (Wh.)



Die Wilden Kerle

114 Folgen (Wh.)



Drache Digby

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Justin Trefgarne, Myles McLeod, Simon A. Brown, Katie Simmons, Tim Bain, Steve Cannon, Oli Hyatt, Ali Crockatt, David Scott, Paddy Kempshall, Clare Bradley, Ciaran Murtuagh, Andrew Jones, Richard Lumsden, Tom McDowell, Francesca Adams

Regie: Adam Shaw

52 Folgen

Flugversuche

31.3.2017 *

Die große Überraschung

31.3.2017 *

Die Seenuss

1.4.2017 *

Kleiner Riese

1.4.2017 *

Eine Maus auf Mission

2.4.2017 *

Regenwolken-Zauber

2.4.2017 *

Schmuseschnecken

3.4.2017 *

Das sprechende Zauberbuch

3.4.2017 *

Wer bin ich?

4.4.2017 *

Die große Nussjagd

4.4.2017 *

Alles geht schief

5.4.2017 *

Himmelslichter

5.4.2017 *

Das Matschmonster

6.4.2017 *

Die Farbtauschbox

6.4.2017 *

Flügel auf Abwegen

7.4.2017 *

Grizel in der Grube

7.4.2017 *

Das große Rennen

8.4.2017 *

Doppeltes Spiel

8.4.2017 *

Das Höhlenmonster

9.4.2017 *

Grummels Kiste

9.4.2017 *

Verschwindibus

10.4.2017 *

Das Superfahrrad

10.4.2017 *

Verloren im Schnee

11.4.2017 *

Weihnachten in Gefahr

11.4.2017 *

Fizzys freches Haustier

12.4.2017 *

Zapfenalarm!

12.4.2017 *

Der Einkaufsladen

13.4.2017 *

Nüsse im Fass

13.4.2017 *

Mungo lernt fliegen

14.4.2017 *

Zeit zum Wachsen

14.4.2017 *

Das verflixte Zaubermittel

15.4.2017 *

Der Seil-Kisten-Dieb

15.4.2017 *

Der Eisenbahn-Club

16.4.2017 *

Unruhige Nächte

16.4.2017 *

Es regnet Nüsse

17.4.2017 *

Wettrennen im Nebel

17.4.2017 *

Der Schwebezauber

18.4.2017 *

Gruselgeschichten

18.4.2017 *

Die Mega-Achterbahn

19.4.2017 *

Meister Flügelschlag

19.4.2017 *

Wassernot in Apfelstern

20.4.2017 *

Der zerbrochene Zauberstern

20.4.2017 *

Schnappschuss

21.4.2017 *

Die kürzeste Nacht

21.4.2017 *

Cousin Dougie

22.4.2017 *

Der Wechselstein

22.4.2017 *

Grummels Erfindung

23.4.2017 *

Aprilscherze

23.4.2017 *

Die Zauberprüfung

24.4.2017 *

Das Aufpasserhörnchen

24.4.2017 *

Der Wunschstern

25.4.2017 *

Das Apfelstern-Turnier

25.4.2017 *

97 Folgen (Wh.)



Dschermeni

Redaktion: Katrin Pilz

Buch: Andreas Steinhöfel, Klaus Döring

Regie: Irina Popow

6 Folgen

Entdeckungen

27.11.2017 *

In den Augen der Anderen

27.11.2017 *

Langer Samstag

28.11.2017 *

Flüchtlinge

28.11.2017 *

Gegenüberstellung

29.11.2017 *

Neue Leben

29.11.2017 *



Das Dschungelbuch

58 Folgen (Wh.)



Dschungelbuch-Safari

25 Folgen (Wh.)



Enyo

26 Folgen (Wh.)



Ein Fall für TKKG

72 Folgen (Wh.)



H2O – Abenteuer Meerjungfrau

46 Folgen (Wh.)



Heidi (3D)

78 Folgen (Wh.)



Horseland, die Pferderanch

151 Folgen (Wh.)



ICH bin ICH

Redaktion: Susanne Kaupp

Buch und Regie: Susanne Kaupp, Markus F. Adrian

4 Folgen

Felix und der kaputte Reifen

14.11.2017 *

Maja und die Maus

15.11.2017 *

Vincent und die Fische

16.11.2017 *

Jakob geht klettern

17.11.2017 *



INUI

31 Folgen (Wh.)



JoNaLu

39 Folgen (Wh.)



Kein Keks für Kobolde

66 Folgen (Wh.)



Kleine Prinzessin

87 Folgen (Wh.)



Lassie

93 Folgen (Wh.)



Lauras Stern

61 Folgen (Wh.)



Eine lausige Hexe

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Emma Reeces, Neil Jones, Madeleine Brettingham, Nick Leather, Maxine Alderton, Matt Evans

Regie: Brian Grant, Sallie Aprahamian, Lindy Heymann, Dirk Campbell

13 Folgen

Die Aufnahmeprüfung (1)

20.9.2017 *

Die Aufnahmeprüfung (2)

21.9.2017 *

Besenflug mit Katze

22.9.2017 *

Freundschaft in Gefahr

25.9.2017 *

Die Froschhexe

26.9.2017 *

Der große Magier

27.9.2017 *

Der verflixte Weisheitszauber

28.9.2017 *

Maudes größter Fehler

29.9.2017 *

Gemeinsam sind wir stark

2.10.2017 *

Der Zauber-Wettstreit

3.10.2017 *

Der Nebel der Zeit

4.10.2017 *

Zwillingszauber (1)

5.10.2017 *

Zwillingszauber (2)

6.10.2017 *



Löwenzahn

Redaktion: Margrit Lenssen, Jens Ripke, Susanne Kaupp

Buch: Eva Lia Reinegger, Kai Rönnau, Marc Meyer, Christian Eisert, Jürgen Michel, Eckehard Weis, Michael Demuth, Ulrich Wagner, Anna Knigge

Regie: Wolfgang Eißler, Patrick Schlosser, Hannes Spring

15 Folgen

Fliege – Das verflixte Treffen

29.1.2017

Internet – Die Jagd im Netz

5.2.2017

Temperatur – Eisschock im Elchwinkel

26.3.2017

Erdmännchen – Buddeln in Bärstadt

16.4.2017

Mais – Der Schwindel im Labyrinth

14.5.2017

Wisent – Urtiere in Gefahr

22.10.2017

Tierbabys – Plötzlich Großfamilie

29.10.2017

Krankenhaus – Der heftige Sturz

5.11.2017

Papagei – Der Schatz des Piraten

12.11.2017

Flöhe – Das wilde Jucken

19.11.2017

Moos – Diebstahl im tiefen Grün

26.11.2017

Rotz und Co. – Nichts für schwache Nerven

3.12.2017

Spatzen – Kleine Räuber, große Hilfe

10.12.2017

Fischotter – Tumult am Teich

17.12.2017

Ziege – Die verrückte Entführung

31.12.2017

37 Folgen (Wh.)



Löwenzähnchen

Redaktion: Susanne Kaupp

Buch: Kim Strobl, Thomas Barthelmeus, Anne Gröger, Christian Eisert, Paul Schwarz, Anja Flade-Kruse

Regie: Markus F. Adrian

9 Folgen

Keks und die Mistkugel

26.9.2017 *

Keks und der Wassertanz

27.9.2017 *

Keks und der Doppeldecker

28.9.2017 *

Keks und die Lichterkette

29.9.2017 *

Keks und der Putzmuffel

30.9.2017 *

Keks und die perfekte Tarnung

1.10.2017 *

Keks und die neue Frisur

2.10.2017 *

Keks und die fliegende Post

3.10.2017 *

Keks und das dicke Fell

4.10.2017 *

76 Folgen (Wh.)



Lulu Zapadu

72 Folgen (Wh.)



Mako – Einfach Meerjungfrau

68 Folgen (Wh.)



Marcus Level

70 Folgen (Wh.)



Meine Freundin Conni

98 Folgen (Wh.)



Meine Monster und ich

28 Folgen (Wh.)



Mia and me

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Jens-Christian Seele, Marc Meyer, Kristina Dröge, Doug Sinclair, Shaun Graham, Marlowe Weisman, Anthony Power, Mike Drach

Regie: Marc Meyer, TJ House, Angel Izquierdo, Nina Wels

26 Folgen

Die kleine Schwester

23.5.2017 *

Das giftige Mitbringsel

24.5.2017 *

Der junge König

25.5.2017 *

Das Herz von Centopia

26.5.2017 *

Schwestern im Streit

27.5.2017 *

Der Einhorn-Kindergarten

28.5.2017 *

Phuddle zieht aus

29.5.2017 *

Ein überraschender Handel

30.5.2017 *

Die Nacht wird zum Tag

31.5.2017 *

Der Kreislauf des Lebens

1.6.2017 *

Verloren im Nebel

2.6.2017 *

Auf der Suche nach Simo

3.6.2017 *

Im schwarzen Wald

4.6.2017 *

Das sechsäugige Monster

5.6.2017 *

Die Ballade vom Mond-Einhorn

6.6.2017 *

Der Herzblatt-Baum

7.6.2017 *

Bluesbardo in Not

8.6.2017 *

Der riesengroße Schmetterling

9.6.2017 *

Ein scheues Einhorn

10.6.2017 *

Ein Diamant für Yuko

11.6.2017 *

Ein unerwarteter Gast

12.6.2017 *

Das rätselhafte Spiegelbild

13.6.2017 *

Im Dunklen Schloss gefangen

14.6.2017 *

Die neue Elfe

15.6.2017 *

Der große Schlaf

16.6.2017 *

Das Blüten-Feuerwerk

17.6.2017 *

52 Folgen (Wh.)



Mister Twister

Redaktion: Frauke Bräuner

Buch: Pasja van Dam, Lidewij Martens, Elle van Rijn, Tijs van Marle

Regie: Anielle Webster, Diede in’t Veld, Jorkos Damen

24 Folgen

Verliebt

9.10.2017 *

Was ist Kunst?

10.10.2017 *

Der Fluch des Pharao

11.10.2017 *

Äpfel für Afghanistan

12.10.2017 *

Ein Hund für Winston

13.10.2017 *

Der Wohltätigkeitslauf

16.10.2017 *

Mission Mars

17.10.2017 *

Tag der Komplimente

18.10.2017 *

Das Eishockeyturnier

19.10.2017 *

Schulfest mit Hindernissen

20.10.2017 *

Wertvoller Müll

23.10.2017 *

Überleben im Wald

24.10.2017 *

Ein Pony braucht Hilfe

25.10.2017 *

Die verpatzte Fahrradprüfung

26.10.2017 *

Frühlingsgefühle

27.10.2017 *

Die etwas andere Nachhilfe

30.10.2017 *

Mieses Mobbing

31.10.2017 *

Schrecklich schüchtern

1.11.2017 *

Von Monstern und Vampiren

2.11.2017 *

Peinlich sauber

3.11.2017 *

Ein Hamsterleben

6.11.2017 *

Fußballfieber (1)

7.11.2017 *

Fußballfieber (2)

8.11.2017 *

Fußballfieber (3)

9.11.2017 *



Mofy

Redaktion: Jutta Trauer

Buch: Monica Fibbi, Francesco Misseri, Gian Maria Misseri, Ivan Rabbiosi, Jill Brett

Regie: Monica Fibbi, Francesco Misseri, Gian Maria Misseri

26 Folgen

Trari, trara, die Post ist da!

19.9.2017 *

Die Flaschenpost

20.9.2017 *

Der geschwätzige Vogel

21.9.2017 *

Wo der ist Dieb?

22.9.2017 *

Der Glückskleetag

25.9.2017 *

Eine Sternschnuppennacht

26.9.2017 *

Monty zieht um

27.9.2017 *

Die Schatzsuche

28.9.2017 *

Der Erdbeerdieb

29.9.2017 *

Übung macht den Meister

2.10.2017 *

Die kalte Mofy

3.10.2017 *

Die Kostümparty

4.10.2017 *

Farbenzauber

5.10.2017 *

Bitte nicht stören

6.10.2017 *

Der große Teich

9.10.2017 *

Das Campingabenteuer

10.10.2017 *

Eile mit Weile

11.10.2017 *

Herr Pustewind

12.10.2017 *

Fische in Not

13.10.2017 *

Ich bin du und du bist ich

16.10.2017 *

Zeig mir den Weg

17.10.2017 *

Nicht wegwerfen

18.10.2017 *

Donalds Fakten

19.10.2017 *

Schlaf gut, Bär!

20.10.2017 *

Unsichtbar

23.10.2017 *

Der bittere Sirup

24.10.2017 *

52 Folgen (Wh.)



Oscar, der Ballonfahrer

78 Folgen (Wh.)



Peter Pan – Neue Abenteuer

145 Folgen (Wh.)



Pettersson und Findus

56 Folgen (Wh.)



Piets irre Pleiten

78 Folgen (Wh.)



Pinocchio

52 Folgen (Wh.)



Pippi Langstrumpf

76 Folgen (Wh.)



Raumfahrer Jim

96 Folgen (Wh.)



Ready for this – Die Chance deines Lebens

2 Folgen (Wh.)



Ritter Rost

110 Folgen (Wh.)



Roary, der Rennwagen

52 Folgen (Wh.)



Robin Hood – Schlitzohr von Sherwood

160 Folgen (Wh.)



Sherlock Yack – Der Zoodetektiv

120 Folgen (Wh.)



Siebenstein

Redaktion: Ina Werner, Katrin Pilz

Buch: Helge May, Thomas Brinx, Michael Schulden, Anja Kömmerling

Regie: Dennis Jacobsen, Wolf-Armin Lange, Arend Agthe, Renata Kaya

11 Folgen

Rudi, der Mathepirat

22.1.2017 *

Rudi und der hüpfende Herbert

26.2.2017 *

Rüdügürs Flucht

6.8.2017 *

Ein Schutzengel für zwei

17.9.2017 *

Rudi und die goldene Kugel

15.10.2017 *

Siebenstein plötzlich klein

5.11.2017 *

Kein Paket für Rudi

12.11.2017 *

Monsterläuse

3.12.2017 *

Die Zauberprüfung

10.12.2017 *

Rudi will heiraten

17.12.2017 *

Das schreckliche Quietsch

31.12.2017 *

41 Folgen (Wh.)



Sieben Zwerge & ich

Redaktion: Franziska Guderian

Buch: Thierry Gaudin, Olivier Fox, Anastasia Heinzl, Agnès Aziza, Tarik Hamdine, Valérie Chappellet, Olivier Croset, Gaétane Chevallereau, Benjamin Goby, Christophe Joaquin, Benoît Philippon, Catherine Guillot-Bonte, Bertrand Santini, Cédric Pilot

Regie: Luc Chalifour, Tarik Hamdine

26 Folgen

Schnee allein zu Hause

22.8.2017 *

Springturnier mit Hindernissen

23.8.2017 *

Ratten – Alarm!

24.8.2017 *

Eines Tages kommt mein Prinz

25.8.2017 *

Voll verrechnet

28.8.2017 *

Das große, böse Virus

29.8.2017 *

Das Ballkleid

30.8.2017 *

Doppelte Eltern

31.8.2017 *

Königin für einen Tag

1.9.2017 *

Die Super-Küchenmaschine

4.9.2017 *

Eine Stimme für Schnee

5.9.2017 *

Jungs gegen Mädchen

6.9.2017 *

Mysterios Verbannung

7.9.2017 *

Die tapfere Ritterin

8.9.2017 *

Schneewittchen und die böse Hexe

11.9.2017 *

Schlafikator

12.9.2017 *

Das große Chaos

13.9.2017 *

Zeitreise-Probleme

14.9.2017 *

Drei Wünsche frei

15.9.2017 *

Zurück in die Kindheit

18.9.2017 *

Pickelgesichter

19.9.2017 *

Hypnose für alle

20.9.2017 *

Der Swing Contest

21.9.2017 *

Der magische Baum

22.9.2017 *

Gedächtnisverlust (1)

25.9.2017 *

Gedächtnisverlust (2)

26.9.2017 *



stark!

Redaktion: Anne Dybowski, Eva Dannenberg, Verena Glanos, Jens Ripke, Brigitte Böttcher

Buch: Phillis Fermer, Iris Stark, Theodora Remundová, Makiko Tsunoda, Anabel Münstermann, Branko Vucic, Hedva Galili Smolinski, Djuro Gavran, Ligia Resende, Maike Conway, Illona Stämpfli, André Hörmann, Yasmine de Backer

Regie: Phillis Fermer, Iris Stark, Theodora Remundová, Makiko Tsunoda, Anabel Münstermann, Branko Vucic, Hedva Galili Smolinski, Djuro Gavran, Ligia Resende, Maike Conway, Illona Stämpfli, André Hörmann, Yasmine de Backer

15 Folgen

Mekdelawit – Eisprinzessin aus Äthiopien

16.4.2017 *

Samba – Zurück nach Hause

28.5.2017 *

Paula – Die Abschiedsparty

18.6.2017 *

Betka – Meine Freunde im Altersheim

13.8.2017 *

Urune – Meine Insel, mein Pony

27.8.2017 *

Florentine – Unser Haus ist abgebrannt

3.9.2017 *

Goran und Sladjana – Mein Weg zur Schule

1.10.2017 *

Bisan – Die Mauer zwischen uns

8.10.2017 *

Lovro – Design von Lovro

15.10.2017 *

Ana Beatriz – Schneller als der Krebs

22.10.2017 *

Ibrahim und Jeremia – Brüder aus zwei Welten

25.11.2017 *

Ayham – Anpfiff in mein neues Leben

26.11.2017 *

Tsering – Aufs Dach der Welt

3.12.2017

Dascha und Rocco – Tanzen, kämpfen, fliegen

17.12.2017 *

Rune – Ein spitzen Tänzer

31.12.2017 *

37 Folgen (Wh.)



Teletubbies

Redaktion: Nicole Keeb

Buch: Catherine Williams

Regie: Jack Jameson, Richard Bradley

60 Folgen

Freunde finden

10.4.2017 *

Die Gießkanne

11.4.2017 *

Rauf und runter

12.4.2017 *

Lieblingssachen

13.4.2017 *

Babys

14.4.2017 *

Verstecken spielen

15.4.2017 *

Viele bunte Blasen

16.4.2017 *

Die Spieluhr

17.4.2017 *

Pfützen

18.4.2017 *

Aufwachen!

19.4.2017 *

Der windige Tag

20.4.2017 *

Rumms

21.4.2017 *

Matschige Fußspuren

22.4.2017 *

Der Hüpfball

23.4.2017 *

Immer im Kreis

24.4.2017 *

Das neue Spielzeug

25.4.2017 *

Das Lied

26.4.2017 *

Spaß mit viel Schmutz

27.4.2017 *

Riesenquatsch

28.4.2017 *

Rot

29.4.2017 *

Spiegelungen

30.4.2017 *

Tanzen

1.5.2017 *

Die Zugfahrt

2.5.2017 *

Immer warten!

3.5.2017 *

Schneeball

4.5.2017 *

Einpacken

5.5.2017 *

Die Zahl Vier

11.5.2017 *

Fliegen

12.5.2017 *

Wasserhähne

15.5.2017 *

Party

16.5.2017 *

Das Pudding-Chaos

17.5.2017 *

Klein und groß

18.5.2017 *

Rollen

19.5.2017 *

Polonäse tanzen

22.5.2017 *

Winken

23.5.2017 *

Fang den Ball

24.5.2017 *

Loopings

25.5.2017 *

Immer hinterher

26.5.2017 *

Lila

29.5.2017 *

Ballett

30.5.2017 *

Losfahren

31.5.2017 *

Fotos

1.6.2017 *

Klopf, klopf

2.6.2017 *

Erfinderisch sein

5.6.2017 *

Frühstück

6.6.2017 *

Fit bleiben

7.6.2017 *

Die Einladung

8.6.2017 *

Immer abwechselnd

9.6.2017 *

Pferde

12.6.2017 *

Wettrennen

13.6.2017 *

Etwas reparieren

14.6.2017 *

Ganz leise sein

15.6.2017 *

Musik

16.6.2017 *

Geräusche machen

19.6.2017 *

Regenbogen

20.6.2017 *

Leuchte, leuchte

21.6.2017 *

Fußball

22.6.2017 *

Noch mal, noch mal

23.6.2017 *

Türme

26.6.2017 *

Drinnen und draußen

27.6.2017 *



Terra MaX

1 Folge (Wh.)



Tupu

26 Folgen (Wh.)



Wendy

98 Folgen (Wh.)



Wickie ... und die starken Männer (2D)

25 Folgen (Wh.)



Wickie und die starken Männer (3D)

222 Folgen (Wh.)



Wir Kinder aus dem Möwenweg

Redaktion: Götz Brandt

Buch: Kirsten Boie

Regie: Dietmar Kremer

26 Folgen

Wir sind allein zu Haus

21.8.2017 *

Wir zähmen einen Hund

22.8.2017 *

Wir retten einen Teich

23.8.2017 *

Wir suchen einen Mann für Zita-Sybil

24.8.2017 *

Wir verdienen Geld

25.8.2017 *

Wir stellen einen Weltrekord auf

26.8.2017 *

Wir wünschen uns ein Pferd

27.8.2017 *

Wir sind verliebt

28.8.2017 *

Wir zelten im Garten

29.8.2017 *

Wir lernen für die Schule

30.8.2017 *

Wir trainieren für die Feuerwehr

31.8.2017 *

Wir gehen auf Schnitzeljagd

1.9.2017 *

Wir verfolgen das Glück

2.9.2017 *

Wir wollen heiraten

3.9.2017 *

Wir sind Reporter

4.9.2017 *

Wir wählen einen Beruf

5.9.2017 *

Wir sorgen für einen Igel

6.9.2017 *

Wir schlichten Streit

7.9.2017 *

Wir fangen Mäuse

8.9.2017 *

Wir verraten kein Wort

9.9.2017 *

Wir jagen den Dieb

10.9.2017 *

Wir staunen über Oma

11.9.2017 *

Wir bauen ein Baumhaus

12.9.2017 *

Wir schießen Elfmeter

13.9.2017 *

Wir haben Kaninchenbabys

14.9.2017 *

Wir führen Wahlkampf

15.9.2017 *

45 Folgen (Wh.)



Wissper

30 Folgen (Wh.)



Zigby, das Zebra

52 Folgen (Wh.)



Zoom – Der weiße Delfin

67 Folgen (Wh.)