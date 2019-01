Jahresabschluss 2017

Die Sendezeit aller Programmbereiche lag mit 2.295.521 Sendeminuten um 15,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Dieser Rückgang ergibt sich vor allem aus der Einstellung des Digitalkanals ZDFkultur gemäß 19. Rundfunk­änderungs­staatsvertrag zum 30. September 2016. Im Gegenzug haben ARD und ZDF zum 1. Oktober 2016 das gemeinsame Jugendangebot funk gestartet, das ausschließlich über das Internet verbreitet wird.



Bezogen auf die Aufwendungen ergaben sich in den einzelnen Programmbereichen gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen folgende Entwicklungen:



Der Sendeaufwand der Programmdirektion lag mit 695,3 Mio. Euro um 43,8 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Die höheren Aufwendungen resultierten insbesondere aus der Wiedereinsetzung von Regelprogramm im Jahr 2017 anstelle der Sportgroßereignisse im Jahr 2016 sowie einer höheren Anzahl von Erstsendungen bei den Fernsehfilmen und Serien in der Primetime und bei Showformaten.



Der Sendeaufwand der Chefredaktion lag 2017 mit 392,6 Mio. Euro um 72,6 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Grund hierfür war im Wesentlichen der geringere Übertragungsumfang von Sportgroßereignissen im Vergleich zum Sportjahr 2016.



Der Sendeaufwand des Kinderkanals ging um 2,5 Mio. Euro auf 24,4 Mio. Euro zurück. Diese Abnahme resultierte aus den konkreten Programmzulieferungen an den Kinderkanal.



Der Sendeaufwand von ZDFneo in Höhe von 41,8 Mio. Euro lag um 9,2 Mio. Euro über dem Vorjahr, was vor allem auf die zusätzliche Ausstrahlung von Serien und Showformaten zurückzuführen ist.



Der Programmaufwand der Hauptredaktion Neue Medien lag 2017 mit 31,4 Mio. Euro um 1,4 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Die Mehraufwendungen ergaben sich im Wesentlichen für der Ausstrahlung originärer Online Produktionen sowie dem Erwerb programmbegleitender Social Media Pakete.



Der Programmaufwand für funk lag im Jahr 2017 bei 12,1 Mio. Euro. Im Jahr 2016 war erstmals ein Ist-Aufwand in Höhe von 4,2 Mio. Euro angefallen. Das Angebot ist am 01. Oktober 2016 gestartet.



Die Sendestraßen umfassen die Sendeabwicklung der Programme der ZDF-Programmfamilie (ZDF-Hauptprogramm, ZDFneo, ZDFinfo) und des Partner­programms 3sat in einer zentralen Sendeleitung im Sendezentrum Mainz. Der Aufwand für die Sendestraßen erhöhte sich 2017 um 3,6 Mio. Euro auf 16,9 Mio. Euro.



Die nicht zuordenbaren Programmgemeinkosten betreffen die Aufwendungen für die Programmverteilung, Sendepauschalverträge und Sicherung der Programmbestände. Sie betrugen 107,6 Mio. Euro und lagen um 1,1 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert, was im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen bei der Programmverteilung zurückzuführen ist.



Die Aufwendungen der Gemeinkostenbereiche lagen mit 233,5 Mio. Euro um 9,1 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Bei der Intendanz zeigen sich höhere Aufwendungen bei der HA Kommunikation infolge der Übernahme von Mitarbeitern sowie Aufgaben der aufgelösten Direktion Europäische Satellitenprogramme sowie aufgrund höherer Marketingaufwendungen. Darüber hinaus musste eine Rückstellung für eine zusätzliche Verpflichtung gegenüber der ARTE Deutschland gebildet werden, um dort einen Verlustausweis infolge der bei ARTE Deutsch­land zu bildenden Rückstellung für Kabelstreitigkeiten zu vermeiden. Bei der Chefredaktion zeigen sich Mehraufwendungen bei den Außenstudios.