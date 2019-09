Berufserfahrene

Ihre Chance

Freie Meinungsbildung und kulturelle Vielfalt sind Ihnen wichtig? Sie möchten in einer spannenden Branche mit einer Vielzahl an Berufsbildern arbeiten? Sie möchten aktiv die Rolle des ZDF in der Medienlandschaft mitgestalten? Sie suchen eine gesellschaftsrelevante Arbeit mit persönlichem Gestaltungsspielraum? Sie freuen sich, dass das Produkt Ihrer Arbeit für Millionen Menschen relevant ist?

Wenn Sie diese Fragen mit „ja“ beantworten können, ist das ZDF das Richtige für Sie.



Egal ob in Redaktion, Technik, Produktion oder programmunterstützenden Bereichen - das ZDF bietet vielfältige, spannende Tätigkeiten mit neuen Entwicklungsmöglichkeiten. Bringen Sie Ihre Expertise bei uns ein und werden Sie Teil unseres Teams.



An unserem Hauptsitz im Herzen des Rhein-Main-Gebiets und in unseren 16 In- und 18 Auslandsstudios stellen wir jeden Tag gemeinsam verlässlichen Journalismus und qualitativ hochwertige Unterhaltung für unsere erfolgreichen Fernsehprogramme und Online-Angebote her. Dabei steht Kollegialität im Vordergrund – genauso wie der Anspruch an uns selbst.



Schauen Sie nach, was wir Ihnen als Arbeitgeber noch bieten können.



Wir sind neugierig. Sie auch?