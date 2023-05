Unser duales Studium macht Sie fit für zentrale Aufgaben in der TV-Produktion. Mit Ihren kaufmännischen Kenntnissen und Ihren Kompetenzen in der betriebswirtschaftlichen Planung, Durchführung und Nachbereitung tragen Sie entscheidend zum Erfolg unserer TV-Produktionen bei. Als angehende*r Medien- und Kommunikationswirt*in im ZDF in der Fachrichtung Produktionsmanagement begleiten Sie die produktionellen Abläufe und werden in die Gesamtorganisation einer Produktion eingebunden.



Sie sind in Ihren Praxisphasen in unterschiedlichen Teams eingesetzt und können während einer Praxisstation bei unserem Kooperationspartner Bavaria Fiction GmbH in München außerdem das Aufgabenspektrum eines*r Producers*in kennenlernen. Während der Praxisphasen werden Sie an die Tätigkeitsfelder der Aufnahmeleitung und Produktionsassistenz herangeführt.