Das Geschehen stimmig ins Bild setzen? Personen ins rechte Licht rücken? Und für den richtigen Ton sorgen? Als Mediengestalter/-in tun Sie all das – und zwar bei Studio- und Außenproduktionen, fürs Fernsehen und für den Hörfunk. Sie sind in die relevanten produktionstechnischen Abläufe – von der Planung bis zur Umsetzung – eingebunden und arbeiten in wechselnden Teams mit Kameraleuten, Bild- und Ton-Techniker/-innen, Ingenieur/-innen, Cutter/-innen und MAZ-Techniker/-innen zusammen. Mehr Abwechslung geht nicht!