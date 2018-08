Theorie + Praxis = Top-Studium

BWL mit Medienbezug studieren und parallel dazu im Berufsleben Erfahrungen sammeln? Kein Problem – mit einem Bachelor-Studium der Medien- und Kommunikationswirtschaft, das wir in Kooperation mit der Dualen Hochschule Ravensburg anbieten. Sie studieren in der Bodenseeregion und absolvieren Ihre Praxisphasen ganz #backstageZDF – in unserem Sendezentrum in Mainz.