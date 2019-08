Thomas Heises "Heimat ist ein Raum aus Zeit" erhält zwei weitere Auszeichnungen in Jerusalem



Der von ZDF/3sat koproduzierte Dokumentarfilm Heimat ist ein Raum aus Zeit von Thomas Heise (Redaktion: Udo Bremer) ist erneut ausgezeichnet worden. Beim Jerusalem Film Festival, das am 4. August 2019 zuende ging, erhielt der Film den "Chantal Akerman Award" sowie den "Avner Shalev - Yad Vasheem Chairmen's Award". Heimat ist ein Raum aus Zeit lief in Jerusalem außerhalb des Wettbewerbs in der internationalen "Panorama"-Sektion.



Bereits im Juni war der Film mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis prämiert worden und hatte im April beim Linzer Filmfestival den Hauptpreis in der Sektion Dokumentarfilm gewonnen.