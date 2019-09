Zum Abschluss der 76. Filmfestspiele von Venedig sind am vergangenen Samstag die Preise vergeben worden. Der Silberne Löwe für die beste Regie ging in diesem Jahr an den schwedischen Altmeister Roy Andersson für Über die Unendlichkeit. Wie in all seinen Filmen gelingt Roy Andersson auch hier wieder diese erstaunliche Verknüpfung der Apokalypse mit der Banalität des Alltags, die das Werk dieses Ausnahmekünstlers so einzigartig macht. In 33 großartigen Tableaus, die durch eine Scheherazade nachempfundene Erzählstimme lose verknüpft werden, entfaltet der Film kleine Geschichten, die gleichzeitig alltäglich und außergewöhnlich sind, die das menschliche Dasein in seiner Großartigkeit und Belanglosigkeit, in seiner Schönheit und Grausamkeit, in seinem Reichtum und seiner Armseligkeit zeigen. Er führt uns in Szenarien, die die Höhen und Tiefen unseres Daseins ausloten, mit tiefer Traurigkeit und absurdem Humor zugleich. Roy Andersson ist einer der großen Individualisten des Weltkinos, ein Bilderschöpfer in seinem eigenen, tatsächlich immer wieder im Studio neu gebauten Universum.



Über die Unendlichkeit ist eine schwedisch-deutsch-französisch-norwegische Koproduktion von Roy Andersson Film Produktion, Essential Films, Parisienne de Production, 4 1⁄2 Fiksjon AS, ARTE France Cinema und ZDF/ARTE (Redaktion: Meinolf Zurhorst). Im September 2014 war der Regisseur für seinen vorangegangenen Film Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach in Venedig bereits mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden. Ein Sendetermin für Über die Unendlichkeit auf ARTE steht noch nicht fest.