"In der heutigen Zeit ist Angst der größte Betablocker der Kreativität", sagte Hermann Vaske anlässlich des 30. Hessischen Film- und Kinopreises 2019. Für sein Werk Why Are We Creative erhielt der Regisseur den Preis in der Kategorie "Dokumentarfilm". Warum sind Künstlerinnen und Künstler kreativ? Why We Are Creative nimmt die Zuschauer mit auf eine vielstimmige Odyssee in die Welt der Kreativität, die gleichzeitig persönlich und universell anmutet. Im Laufe von 30 Jahren sammelte Hermann Vaske Kreativgespräche mit mehr als 50 Nobel- und Oscarpreisträgern. Ein Who's who der besten Kreativen der Welt, von denen keine und keiner die Antwort verweigerte. Ihm gelingen erstaunliche Begegnungen mit Hollywood-Stars wie Diane Kruger oder Sean Penn, aber auch intime Einblicke in die Schattenseiten von Künstler-Existenzen. Mit dabei sind Regisseure wie Wim Wenders und David Lynch, Musikerinnen und Musiker wie Björk und Bono, Künstlerinnen und Künstler wie Marina Abramovic und Damien Hirst, Modemacherinnen wie Vivienne Westwood, Schauspielerinnen wie Angelina Jolie und Isabella Rossellini, Schauspieler wie Willem Dafoe und John Cleese, Staatsmänner wie Nelson Mandela und Mikhail Gorbatschow, Wissenschaftler wie Stephen Hawking, religiöse Führer wie der Dalai Lama und Gesamtkunstwerke wie David Bowie.



In der Begründung der Jury heißt es: "Der Regisseur Hermann Vaske beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Frage 'Why are we creative?'. Dieses, in all seinen Werken immer wiederkehrende Thema, hat er nun in einem 90-minütigen Roadmovie gebündelt, um die Facetten und die Grundfrage der Kreativität von bekannten Künstlern, Politikern und Wissenschaftlern aufzuzeigen. Er befragt seine Interviewpartner in zum Teil konstruierten, schwierigen Situationen, z.B. auf der Straße, per Telefon, in gediegener Hotelatmosphäre oder auf dem Weg zur Bühne, um sie ad hoc, zu nicht vorbereiteten Statements zu bewegen. Sie können dabei nur reden oder auch zeichnen. Seine Herangehensweise und Annäherung an dieses komplexe Thema ist intellektuell, philosophisch und - trotz der Spontanität - fast wissenschaftlich – mit Sicherheit sind die Antworten für den Zuschauer sehr unterhaltsam und zur Selbsthinterfragung anregend. Die Jury war beeindruckt von der langjährigen Recherche und der herausragenden Struktur des Werkes. Es war eine sehr kluge Entscheidung, die Überlegungen des Regisseurs in vielen Handzeichnungen als Zwischensequenzen zu animieren und zu erzählen. Dadurch wird eine größere Distanz zu den Realszenen der Interviews erzeugt, welche dann noch klarer und aussagekräftiger werden. Hermann Vaske hat mit diesem Werk einen Meilenstein gesetzt."



Hermann Vaske ist ein in Frankfurt und Berlin lebender Regisseur, Autor und Produzent, der an der Berliner Hochschule der Künste und am American Film Institute in Los Angeles studiert hat. Er wurde ausgezeichnet sowohl als Art Director in Cannes für seine Kampagne "Blixa Bargeld liest Hornbach" als auch mit dem Grimme-Preis für seinen Dokumentarfilm "Das ABC der Werbung - Wie man Leute von ihrem Geld trennt" (ZDF/Arte). Für 3sat realisierte er 2014 den Dokumentarfilm "Arteholic" mit Udo Kier.



Die Redaktion hat Nicole Baum. 3sat zeigt den Film 18. November 2019 in Erstausstrahlung.