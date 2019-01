Mit dem Deutschen Sozialpreis 2018 in der Kategorie Fernsehen wurde die ZDFzoom-Dokumentation Volksdroge Alkohol - Der legale Rausch von Sanaz Saleh-Ebrahimi ausgezeichnet. Zu sehen war diese erstmals am 22. Februar 2017 im ZDF (Redaktion: Paul Amberg, Beate Höbermann). Die Preisverleihung fand am 28. November 2018 in der Akademie der Künste Berlin statt.



In der Dokumentation geht es um den übermäßigen Konsum von Alkohol in Deutschland, wodurch zehn Millionen Menschen hierzulande ihre Gesundheit gefährden. Die gesellschaftlichen Kosten: 60 Milliarden Euro im Jahr. Der Film blickt bei den Verhandlungen um schärfere Regelungen beim Alkohol zwischen Gesundheitsexperten und den zuständigen Bundesministerien hinter die Kulissen und beleuchtet, wie die Alkohol-Lobby Einfluss nimmt.



In der Begründung der Jury heißt es: „Die Autorin traut sich, was sich nicht viele trauen. Das Thema ´Alkohol als legales Rauschmittel´ ist von so großer gesellschaftlicher Relevanz und trotzdem in einer riesigen und von einer großen Lobby wohlgehüteten Tabuzone versteckt. Die Zusammenhänge zwischen Industrie, Lobbyismus, Politik und gesellschaftlicher Realität wurden sehr tiefgründig und vor allem auch hartnäckig ermittelt undaufgedeckt.



Vergleiche im europäischen Kontext lassen erkennen, dass durchaus auch alternativer Umgang mit dem Rauschmittel Alkohol und seinen Folgen möglich ist. Handwerklich gut gemacht, verzichtet der Film auf jedwedes Klischee zum Thema Alkohol und wird dadurch entlarvend“.



Der Deutsche Sozialpreis, der Medienpreis der Freien Wohlfahrtspflege, wird seit 1971 jährlich für herausragende journalistische Arbeiten zu sozialen Themen in den Sparten Print, Hörfunk, Fernsehen und Online vergeben.