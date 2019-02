Der mittlerweile mit über 30 Preisen ausgezeichnete Spielfilm La noche de 12 años („A Twelve-Year Night“) von Álvaro Brechner zählte Ende Januar zu den Preisträgern der Medallas des spanischen CEC - Círculo de Escritores Cinematográficos (Cinema Writers Circle Awards). Álvaro Brechner gewann die Medalla in der Kategorie „Bestes adaptiertes Drehbuch“. In derselben Kategorie war der Film auch bei der Verleihung der 33. Goya-Filmpreise am 2. Februar in Sevilla erfolgreich. Bei den von der Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España vergebenen „spanischen Oscars“ gewann Álvaro Brechner eine der begehrten Bronzebüsten von Francisco de Goya für seine Arbeit am Drehbuch. In der Kategorie „Bester iberoamerikanischer Film“ unterlag der nominierte La noche de 12 años Alfonso Cuaróns „Roma“.



Mit seiner jüngsten Regiearbeit erzählt Álvaro Brechner couragiert von der Geschichte Uruguays: Unter der Militärdiktatur von 1973 bis 1985 werden Tausende Menschen verhaftet, in geheime Gefängnisse verschleppt, gefoltert oder ermordet. Unter den Inhaftierten sind José Mujica, Mauricio Rosencof und Eleuterio Fernández Huidobro. Mit Isolation, Erniedrigungen, Nahrungsentzug und ständigen Verlegungen versucht man, die drei Staatsgeiseln zu brechen. Doch die Gefangenen finden immer wieder Wege, nicht vollends zu verzweifeln. Es gelingt ihnen, über Klopfzeichen miteinander zu kommunizieren. Und dann bleibt ihnen immer auch ihre Fantasie zur geistigen Flucht, Erinnerungen und Träume. Ihr Glaube an ein besseres Uruguay kann sich nur erfüllen, wenn sie überleben und nicht verbittern. – Und dann, als die schwere Zeit vorüber ist, wird José Mujica Präsident von Uruguay, von 2010 bis 2015, weltweit geachtet für seine Bescheidenheit und eine umsichtige, menschennahe Politik. Unglaublich, aber wahr.



Der dritte Langspielfilm des in Montevideo geborenen Álvaro Brechner ist eine Koproduktion von Alcaravan, Tornasol Films, Manny Films, Salado Media, Haddock Films, Hernández y Fernández Producciones Cinematográficas und Movistar+, unter Beteiligung von ZDF/ARTE (Redaktion: Simon Ofenloch).



Ein Sendetermin auf ARTE steht noch nicht fest.