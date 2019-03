On-Reporterin Lisa Jandi und die Autoren Franziska Wielandt und Matthias Ebel haben für die ZDF-Doku Sommer, Sonne Urlaubsglück? den Columbus Preis der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten in Silber, in der Kategorie Information und Ethik, erhalten.



Die Reportage, die am 21.Mai 2018 im ZDF gesendet wurde, beschäftigt sich mit den Kehrseiten des Massentourismus, dem sogenannten „Overtourism“. Der Film zeigt, wie Gäste die Einheimischen verdrängen. in vielen Städten der Wohnraum knapp wird, und Meere aus dem ökologischen Gleichgewicht geraten. Als On-Reporterin führt Lisa Jandi die Zuschauer an überfüllte Strände und Städte in Europa und Asien. Die Redaktion im ZDF hatten Nicolai Piechota und Markus Wenniges.



Der Preis wurde am 8. März 2019 vom Verband „Vereinigung Deutscher Reisejournalisten“ (VDRJ) auf der ITB Berlin verliehen.