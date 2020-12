Bei der jüngsten Preisverleihung der Eyes & Ears Awards hat das ZDF für 14 Projekte Preise gewonnen. Das Team um Marketing-Chef Thomas Grimm sammelte dreimal Gold, fünfmal Silber, dreimal Bronze und drei Special Prizes ein. „Es freut mich sehr, dass wir hier erneut überzeugt haben und unser Team bei den besten Produktionen aus Design, Promotion und Marketing so stark präsent war“, erklärt Grimm.



Für folgende Projekte gab es GOLD:



Die crossmediale Kampagne Das Boot in der Kategorie Beste integrierte Kampagne für ein Programm: Fiction

Thomas Grimm, Leitung Marketing

Stavros Amoutzias, Leitung CD/Programm-Marketing 2

Katrin Steffen, Projektleitung

Sabine Ramseger-Kurz, Producerin On Air

Simone Schreiner, Designerin



Das 3sat Festival 2019 in der Kategorie Bestes Live- bzw. B2B-Event

Thomas Grimm, Leitung Marketing

Uli Dankemeyer, Leitung Programm-Marketing Team 3sat

Stefanie Wald, Projektleitung

Anja Strnischa, Design

Tom Wünsche, Redakteur



Der Trailer Handball EM 2020 in der Kategorie Bester On-Air-Programm-Spot: Sport

Thomas Grimm, Leitung Marketing

Stavros Amoutzias, Leitung CD/Programm-Marketing 2

Stefanie Simon, Projektleitung



Diese Projekte haben SILBER erhalten:



Die Osterspots 2020 – Falsche Hasen in der Kategorie Bestes saisonales Designpaket

Thomas Grimm, Leitung Marketing

Stavros Amoutzias, Leitung CD/Programm-Marketing 2

Simone Schreiner, Projektleitung



Der Vorspann Ausgezeichnete Abenteuer in der Kategorie Design / Bester Programmvorspann Kinder

Thomas Grimm, Leitung Marketing

Astrid Kämmerer, Leitung Programm-Marketing 1

Irena Pavor, Projektleitung Design



Die Video-Serie "10 steps to power" – Bad Banks is back in der Kategorie Beste Digital-Marketing-Kampagne für ein Programm

Thomas Grimm, Leitung Marketing

Astrid Kämmerer, Leitung Programm-Marketing 1

Sandra Hebel, Projektleitung



3 Kulturspots in der Kategorie Beste Regie

Thomas Grimm, Leitung Marketing

Astrid Kämmerer, Leitung Programm-Marketing 1

Doris Biagioni, Projektleitung

Verena Soltiz, Regie (Film Deluxe)



Der Vorspann Liebe. Jetzt! in der Kategorie: Design/Bester Programm-Vorspann Fiction

Thomas Grimm, Leitung Marketing

Norbert Menkel, Projektleitung



Und dies sind die BRONZE-Auszeichnungen:



Der Vorspann Die WG – Zusammen mit Abstand in der Kategorie Bester Programm-Vorspann: Kinder

Thomas Grimm, Leitung Marketing

Astrid Kämmerer, Leitung Programm-Marketing 1

Irena Pavor, Projektleitung Design



Der Vorspann Ein Tag in Auschwitz in der Kategorie Bester Programm-Vorspann: Kultur & Dokumentation

Thomas Grimm, Leitung Marketing

Astrid Kämmerer, Leitung Programm-Marketing 1

Christian Kohl, Projektleitung



Der Trailer SOKO 2019 - kleine Gangsterlein in der Kategorie Bester Programm-Spot Fiction Eigenproduktion

Thomas Grimm, Leitung Marketing

Astrid Kämmerer, Leitung Programm-Marketing 1

Sabine Maskow, Redakteurin



In diesem Jahr gab es beim Wettbewerb außerdem die neue Kategorie Best Cases in a Worst Case Crisis - Kommunikation in der Krise:



SPECIAL PRIZE:



3 Spots Danke an alle Helfer in der Kategorie Best Cases in a Worst Case Crisis - Kommunikation in der Krise

Thomas Grimm, Leitung Marketing

Astrid Kämmerer, Leitung Programm-Marketing 1

Laura Ohletz, Projektleitung



Die ZDF Haltungskampagne in der Kategorie Best Cases in a Worst Case Crisis - Kommunikation in der Krise

Thomas Grimm, Leitung Marketing

Astrid Kämmerer, Leitung Programm-Marketing 1

Stavros Amoutzias, Leitung CD / Programm-Marketing 2

Svenja Pitzer, Projektleitung



Die Trailer 3sat Sebastian Pufpaff – Noch nicht Schicht! in der Kategorie Best Cases in a Worst Case Crisis - Kommunikation in der KriseThomas Grimm, Leitung Marketing

Uli Dankemeyer, Leitung Programm-Marketing Team 3sat

Anna Saup, Projektleitung/Schnitt

Frederik Hochheimer, Projektleitung/Schnitt