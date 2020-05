Zum 65. Mal – und zum ersten Mal virtuell – sind am 8. Mai die italienischen Filmpreise vergeben worden. Großer Gewinner des Abends war Marco Bellocchios Kino-Epos Il Traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra. Mit insgesamt 17 Nominierungen war das elegante Mafia-Drama quasi als Goliath beim Rennen um die begehrten David di Donatello Awards angetreten. Am Ende gingen sechs der gewiss schönsten Statuetten, die in der internationalen Filmbranche vergeben werden, an Bellocchios Film, darunter sämtliche Hauptpreise. Ausgezeichnet wurde das 2019 im Wettbewerb von Cannes uraufgeführte Werk als bester Film, für die beste Regie, das beste Drehbuch und den besten Schnitt. Für seine überragende Verkörperung des Tommaso Buscetta wurde Pierfrancesco Favino als bester Hauptdarsteller geehrt. Der David di Donatello für den besten Nebendarsteller ging an Luigi Lo Cascio.



Der spannende Film erzählt die wahre Geschichte des Tommaso Buscetta, einem „Ehrenmann“ der sizilianischen Mafia, der aus Wut und Angst, dass der Pate der „Corleonenser“ die Gesetze der Mafia nicht mehr respektiert und die Familien angreift, zum Kronzeugen der italienischen Justiz wird. Auf Grundlage seiner Verhöre durch den später ermordeten Richter Falcone kommt es zu einem spektakulären Mafia-Prozess, bei dem hunderte Mafiosi der Cosa Nostra verurteilt werden.



Il Traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra entstand im Rahmen des ARTE Grand Accord als italienisch-französisch-brasilianisch-deutsche Koproduktion von Kavac Films, Match Factory Productions, Ad Vitam und Gullane mit ZDF/ARTE (Redaktion: Meinolf Zurhorst, Alexander Bohr) und ARTE France. Ein Sendetermin im ARTE-Programm steht noch nicht fest.