Der Film Beethovens Neunte – Symphonie für die Welt wurde beim Deutschen Kamerapreis 2020 für den besten Schnitt einer Dokumentation ausgezeichnet.



Der Film begibt sich aus Anlass des 250.Geburtstages des Komponisten auf eine Reise rund um die Welt und erzählt, wie die Musik eines tauben Genies auch Jahrhunderte später noch Menschen und Musiker überall auf der Welt berührt und begeistert.



In der Jurybegründung heißt es: „Die Editorin Janine Dauterich wird für ihre eindrucksvolle Weise geehrt, in ihrem Schnitt das musikalische Kernthema aufzugreifen und spannungsvoll zu entfalten.“



Der Film von Christian Berger ist eine Koproduktion von Sounding Images, ZDF/ARTE und der Deutschen Welle und wurde am 2. Februar 2020 auf ARTE ausgestrahlt. Die Redaktion liegt bei Dieter Schneider.