Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) hat zum dritten Mal ihre Medienpreise für herausragende journalistische Veröffentlichungen vergeben. Die Ausschreibung richtete sich an Journalistinnen und Journalisten, die das Thema „Das Coronavirus als medizinische und wissenschaftliche Herausforderung“ für die Bevölkerung verständlich aufbereitet und zu einer gesellschaftlichen Aufklärung dieses komplexen Themas beigetragen haben. Eingereicht wurden Hörfunk- und Fernsehbeiträge sowie Artikel aus Print- und Online Medien. Die vierköpfige Jury wählte vier Veröffentlichungen aus. Die Preise waren insgesamt mit 8.000 Euro dotiert und wurden am 17. April 2021 im Rahmen des 127. Internisten-Kongresses in Wiesbaden verliehen.



Mit dem 2. Medienpreis der DGIM wurde Swen Gummich für das ARTE-Wissenschafts-Magazin Xenius: Zoonosen – wie das Coronavirus uns Menschen befiel ausgezeichnet.



In der 26-minütigen Sendung wird erklärt, was Zoonosen sind, wie sie entstehen und warum sie für den Menschen gefährlich sind. „Komplexe Zusammenhänge werden intelligent und zuschauerfreundlich erklärt: Zoonosen, exponentielles Wachstum, Sars-CoV-2, Viren, Bakterien, Immunologie von Fledertieren, Zirbelkatzen, Basisreproduktionszahl R0, Herdenimmunität, Artenvielfalt im Regenwald. Am Ende hat der Zuschauer verstanden, was Tierzucht und Massentierhaltung, Klima und Mobilität mit Sars-CoV-2 zu tun haben. Ein gelungen leichtes Lehrstück“, so Jurymitglied Dr. med. Anika Geisler, Ressort Wissenschaft, Medizin und Technik beim Stern.



Xenius: Zoonosen – wie das Coronavirus uns Menschen befiel wurde am 13. Mai 2020 auf ARTE erstausgestrahlt. Produziert wurde der Film von der AVE Fernsehproduktion GmbH (Redaktion: Kerstin Landvogt/Linde Dehner ZDF/ARTE).