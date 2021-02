Bei den 56. Solothurner Filmtagen (20. – 27. Januar 2021) wurde Andrea Štakas Film Mare mit dem Hauptpreis "Prix de Soleure" ausgezeichnet. Andrea Štaka erzählt in ihrem dritten Spielfilm, der bei der letztjährigen Berlinale uraufgeführt wurde, von einer 40-jährigen Frau, die am Rande des Flughafens von Dubrovnik mit ihrem Mann und drei Kindern lebt. Als eines Tages ein polnischer Bauarbeiter in das Nachbarhaus einzieht, wird ihr Leben durcheinanderwirbelt. Der Film, der Liebesgeschichte und Sozialdrama zugleich ist, und einen fast dokumentarisch anmutenden Blick in den Alltag ganz normaler Menschen vermittelt, wurde auch für den Schweizer Filmpreis 2021 in den Kategorien "Bester Spielfilm", "Bestes Drehbuch" und "Bester Ton" nominiert.



Mare entstand als schweizerisch-kroatische Koproduktion der Oko Film Productions und Dinardi Filmproduction mit ZDF/ARTE. Die Redaktion hat Alexander Bohr. Ein Sendetermin im ARTE-Programm steht noch nicht fest.