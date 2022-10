Die Kampagne Olympia 2022 – ZDF Sportstudio live der HA Kommunikation wurde am 6. Oktober 2022 in Genf bei den EBU Connect Awards 2022 in der Kategorie Best Overall Campaign mit BRONZE ausgezeichnet. Die projektverantwortlichen Kolleg*innen sind: Stavros Amoutzias (Leitung Unit Design und Marke HA Kommunikation, Anna Saup (Projektleitung Kampagne) und Simone Rödig (Projektleitung Design und Marke).