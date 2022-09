Zwei Filme aus der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel beim FILMKUNSTFEST Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich.



Für die ZDF-Koproduktion The Ordinaries wurde Regisseurin Sophie Linnenbaum beim FILMKUNSTFEST Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin am Samstag, 3. September 2022, mit dem Förderpreis der DEFA-Stiftung im Spielfilmwettbewerb ausgezeichnet.



Ihr Spielfilmdebüt The Ordinaries ist eine originelle Spielart von "Film im Film" und vor allem ein ungewöhnlicher Spielfilm über gesellschaftliche Ausgrenzung und den Druck zur Anpassung: In einer Welt, die in Haupt- und Nebenfiguren unterteilt ist, werden Figuren mit Filmfehlern verfolgt und ausgegrenzt.



"Ein Film, in dem der Film die Hauptrolle spielt. Aber liegt das Besondere nicht eher in der Nebenrolle? Ein ungewöhnlicher Mix aus Zitat und starker eigener Handschrift", urteilte die Jury in Schwerin.



The Ordinaries ist eine Produktion der Bandenfilm in Koproduktion mit dem ZDF/Das kleine Fernsehspiel und der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF. Die Redaktion im ZDF hat Jörg Schneider.



Im Dokumentarfilmwettbewerb überzeugte Zwischensaison (Buch und Regie: Tina Tripp) aus der ZDF-Redaktion das Kleine Fernsehspiel die Jury. Sie ehrte die Kameramänner Christian Trieloff und Florian Lampersberger mit dem Preis für die beste Bildgestaltung. Die Begründung: "Die Bilder im Spannungsfeld zwischen Enge und Stillstand und einer Möglichkeit zum Ausbruch in die Weite bleiben in Erinnerung."



Der Dokumentarfilm begleitet Max, Maria, Long und Jakob, die eine Ausbildung in der Gastronomie und Hotellerie im touristischen Küstenstreifen Usedoms absolvieren. Während die Urlauber Erholung und Entspannung suchen, sind die Auszubildenden über drei Jahre in einen anstrengenden Arbeitsalltag eingespannt.



Zwischensaison ist eine Insel Film Produktion in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel. Redaktion im ZDF hat Christian Cloos.