Bei der Verleihung des Dänischen Filmpreises am Samstag, den 4. Februar 2023, ging die ZDF/ARTE Koproduktion HOLY SPIDER als große Gewinnerin des Abends hervor. Der Film war in 16 Kategorien nominiert und gewann am Ende 11-mal den begehrten „Robert-Prisen“, den dänischen Filmpreis, darunter auch den Hauptpreis als „Bester Film“.



Die Auszeichnungen für HOLY SPIDER im Einzelnen:



- Bester Film: Holy Spider

- Beste Regie: Ali Abbasi

- Bestes Drehbuch: Ali Abbasi und Afshin Kamran Bahrami

- Beste Hauptdarstellerin: Zar Amir Ebrahimi

- Beste Kamera: Nadim Carlsen

- Beste Musik: Martin Dirkov

- Beste männliche Nebenrolle: Arash Ashtiani

- Bester Schnitt: Hayedeh Safiyari & Olivia Neergaard-Holm

- Bestes Sounddesign: Rasmus Winther Jensen

- Beste visuelle Effekte: Peter Hjorth

- Beste Szenographie: Lina Nordqvist



Zudem gewann die ZDF/ARTE Koproduktion TRIANGLE OF SADNESS den Preis als bester englischsprachiger Film des Jahres.



HOLY SPIDER ist eine majoritär dänisch-deutsche Koproduktion (Produktion: Profile Pictures & One Two Films). Gedreht wurde in Jordanien, das in dem auf Farsi gedrehten Film für den Iran einstehen musste, weil die Filmemacher dort keine Dreherlaubnis erhielten.



In HOLY SPIDER ist die heilige Stadt Mashhad, die jedes Jahr Millionen von Pilgern anzieht, Schauplatz einer Serie von Prostituiertenmorden. Die Journalistin Rahimi nimmt die Ermittlungen in die eigenen Hände, nachdem die Polizei und die Behörden keinen großen Eifer bei der Aufklärung der Fälle erkennen lassen. Indem sie sich selbst zum Lockvogel macht, kann sie Saeed, der glaubt, die Straßen von der Sünde säubern zu müssen, als Täter überführen. Doch ein großer Teil der Bevölkerung steht selbst nach seiner Festnahme auf der Seite des selbsternannten Saubermanns – den der Volksmund die „Heilige Spinne“ getauft hat.



Der Film erlebte seine Weltpremiere im Wettbewerb des Filmfestivals von Cannes, wo Zar Amir-Ebrahimi für ihre Rolle der Rahimi den Preis als „Beste Darstellerin“ gewann. Aktuell läuft HOLY SPIDER in deutschen Kinos.



Die Redaktion für ZDF/ARTE hatte Holger Stern. Ein Sendetermin auf ARTE steht noch nicht fest.