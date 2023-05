Der Kurzfilm Sensitive Content von Narges Kalhor gewinnt den 3satNachwuchspreis im Deutschen Wettbewerb der 69. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert und umfasst das Angebot, den ausgezeichneten Beitrag zu erwerben und im 3sat-Programm zu präsentieren.



In der Begründung der Jury des Deutschen Wettbewerbs heißt es: “Dieser Film fragt, wie wir mit Bildern der Schmerzen anderer umgehen. Mit Hilfe eines einfachen Symbols werden die allgegenwärtigen, hinter einem Filter versteckten Bilder der Brutalität enthüllt. Der Film vermisst Akte staatlicher Gewalt ebenso wie Akte der Solidarität zwischen den Menschen und bezeugt so die Macht der Revolution – Jin, Jiyan, Azadî.”



Der Jury gehören in diesem Jahr Filmemacher Eren Aksu, Kuratorin Anne Bitterwolf und Kurator Istvan Gyöngyösi an.



Am Samstag, 6. Mai 2023, präsentiert 3sat anlässlich der 69. Internationalen Kurfilmtagen Oberhausen ab 22.25 Uhr die 3sat-Kurzfilmnacht mit Filmen aus dem vergangenen Wettbewerb: Den Anfang macht die deutsche TV-Premiere Aribada, ausgezeichnet mit dem 3satNachwuchspreis 2022, von Simon(e) Jaikiriuma Paetau und Natalia Escobar. Es folgen der Schweizer Animationsfilm Die Fuchskönigin von Marina Rosset, die TV-Premiere Lamarck von Marian Mayland und der Coming-of-Age-Dokumentarfilm "Genosse Tito, ich erbe" von Olga Kosanović, ausgezeichnet mit dem 3satNachwuchspreis 2021. Alle Filme stehen seit Samstag, 29. April 2023, in der 3satMediathek unter www.3sat.de zur Verfügung.