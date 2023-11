Beim EKOTOPFILM-ENVIROFILM 2023 in Bratislava/Slovakei wurde die 3sat-WissenHoch2-Dokumentation Weltretter Wurzeln – das Wunder unter der Erde von Stefanie Fleischmann und Christina Gantner mit dem „Nadácia TIPSPORT“ in der Kategorie „Prize of Festival Founder Pavol Lím ausgezeichnet. Die Dokumentation erläutert die bedeutsame Funktion von Wurzeln und welches Potential sie bergen, Probleme des Klimawandels und Umweltschutzes zu bewältigen. Die Redaktion des Films hatten Katharina Finger und Nicole Schleider. Die Dokumentation war erstmals am 15. April 2021 in 3sat zu sehen.