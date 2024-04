Beim Hong Kong International Filmfestval wurde Minna Wündrich für ihre Darstellung in der ZDF-Koproduktion Ivo von Regisseurin und Autorin Eva Trobisch als Beste Schauspielerin ausgezeichnet. Die ambulante Palliativpflegerin Ivo (Minna Wündrich) muss sehr individuelle Beziehungen zu ihren Klientinnen und Klienten sowie deren Angehörigen aufbauen. Ihren Job macht sie mit Leidenschaft und hoher Professionalität. Eine ihrer Patientinnen, Solveigh (Pia Hierzegger), ist zu einer engen Freundin geworden. Tag für Tag arbeiten sie bei der Pflege der an ALS erkrankten Solveigh mit deren Ehemann zusammen. Ivo gerät in einen schweren Gewissenskonflikt, als Solveigh sie bittet, ihr beim Sterben zu helfen.



Ivo ist eine Koproduktion von Studio Zentral/Network Movie in Koproduktion mit Trimafilm und ZDF/Das kleine Fernsehspiel, gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. Die Redaktion hat Lucia Haslauer (ZDF/Das kleine Fernsehspiel). Ivo feierte seine Premiere im Februar 2024 bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



Beim Festival international Music & Cinema Marseille (MCM) hat die Koproduktion Ellbogen am 6.April den "Grand Prize for Best Original Music" (Originalmusik: Delphine Mantoulet) gewonnen. Der Film ( Buch: Claudia Schaefer und Aslı Özarslan, Regie: Aslı Özarslan) ist eine Romanadaption nach dem gleichnamigen Buch von Fatma Aydemir.



Die 17-jährige Hazal (Melia Kara) lebt in Berlin-Wedding und ist auf Job-Suche, doch sie erfährt eine Job-Ablehnung nach der anderen. An ihrem 18. Geburtstag will sie die Sorgen vergessen und mit ihren Freundinnen feiern gehen. Doch auch dort wird sie abgewiesen. Als sie sich frustriert auf den Heimweg macht, wird sie belästigt. Die Situation eskaliert und Hazal flieht Hals über Kopf nach Istanbul, eine neue Stadt in einem ihr unbekannten Land. Dort muss sie allein überleben, koste es was es wolle.



Ellbogen ist eine Produktion der Achtung Panda! Media GmbH in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel gefördert von Medienboard Berlin-Brandenburg, Kuratorium Junger Deutscher Film, Hessen Film, Deutscher Filmförderfonds, FFA/CNC Mini-Traîte und Tarabya Koproduktionsfund (Deutschland-Türkei). Die Redaktion haben Varinka Link (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Claudia Tronnier und Loren Müller (ZDF/Das kleine Fernsehspiel). Ein Sendetermin steht noch nicht fest.