Die planet e.-Dokumentation Wenn Tierparks töten - Vom Zootier zum Futtertier hat den Preis für die beste Dokumentation in der Kategorie "Natur & Wildnis" auf dem 18. "Internationalen FilmAT Festival" in Warschau gewonnen. In Dokumentation vom Christine Seidemann bekommt der Zuschauer extrem seltene Einblicke hinter die Kulissen deutscher Zoos. Es geht um die Frage, ob die Tötung einzelner Tiere in Tierparks moralisch vertretbar ist, wenn dadurch die Art erhalten werden kann. Ein Film über ethische Herausforderungen, unangenehme Wahrheiten und die Verantwortung des Menschen für die Tiere dieser Welt. Eine Produktion der DOCLIGHTS GmbH. Der Film wurde am 30. Oktober 2022 in der Reihe planet e. gesendet. Die Redaktion hat Andreas Ewels.