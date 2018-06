Preise und Auszeichnungen

Das ZDF und 3sat haben vier Grimme-Preise für ihre Produktionen gewonnen.



Im Bereich "Information & Kultur/Spezial" geht jeweils ein Grimme-Preis an Marcel Mettelsiefen (Buch und Regie) für die ZDF-Dokumentation "auslandsjournal: Die Kinder von Aleppo" (ZDF-Redaktion: Diana Zimmermann) sowie an Katharina von Schroeder (Buch und Regie) und Florian Schewe (Regie) für den Dokumentarfilm "Wir waren Rebellen" (ZDF-Redaktion: Burkhard Althoff).



In der Kategorie "Unterhaltung/Spezial" können sich Dietrich Krauß, Max Uthoff und Claus von Wagner über einen Grimme-Preis für "Die Anstalt" vom 18. November 2014 (ZDF- Redaktion: Stephan Denzer) freuen.



Der Sonderpreis Kultur des Landes NRW wird vergeben an Peter Göltenboth (Buch/Regie) und Anna Piltz (Buch/Regie) für "Ab 18! 10 Wochen Sommer" (ZDF/3sat, Redaktion: Daniel Schössler).



Die Auszeichnungen des 51. Grimme-Preises werden am 27. März 2015 in Marl verliehen. Mit dem Grimme-Preis 2015 werden Fernsehproduktionen ausgezeichnet, die im Zeitraum vom 6. Januar 2014 bis 5. Januar 2015 erstmals ausgestrahlt wurden. Insgesamt werden zwölf Preise in den drei Wettbewerbskategorien Fiktion, Information & Kultur und Unterhaltung vergeben.



3sat zeigt die Preisverleihung am Freitag, 27. März 2015, 22.35 Uhr.