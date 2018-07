Preise und Auszeichnungen

Die ZDF/ARTE-Koproduktion Dreams Rewired/ Mobilisierung der Träume wurde auf dem Internationalen Moskauer Dokumentar Film Festival im der Sektion „Special Competition / Let it dok!“ als beste Produktion ausgezeichnet.



“We chosen the Dreams Rewired for exceptional storytelling and providing an important and cinematic reminder of our collective histories. The jury was impressed with the breadth of research, materials, and editing as well as the scope of the ambitious endeavour.”, heißt es in der Jurybegründung.



Damit hat Dreams Rewired/Mobilisierung der Träume nach dem Preis für die beste Dokumentarfilmmusik auf dem Dok.Fest München eine zweite wichtige Auszeichnung bekommen (Redaktion: Nina Goslar).



Dreams Rewired" spürt den Sehnsüchten und Ängsten der heutigen vernetzten Welt nach und dreht dafür die Zeit 100 Jahre zurück, in die Epochen, als Telefon, Film und Fernsehen ihren Anfang nahmen. Diese frühen Medien, ebenso wie heute etwa Social Media, entfachten auf virulente Weise utopische Vorstellungen von grenzenloser Kommunikation, Demokratisierung von Wissen oder gar dem Beginn ewigen Friedens durch besseres gegenseitiges Verständnis. Doch auch damals löste die mediale Überwindung von Zeit und Distanz gleichzeitig Besorgnis um Privatsphäre, Sicherheit und Moral aus.



Mit Hilfe von leidenschaftlich recherchiertem, vielfach noch nie gezeigtem Archivmaterial aus etwa 200 Filmen, gibt "Mobilisierung der Träume" uns ein schillerndes Mosaik vermeidbarer Fallen und zeitloser Hoffnungen mit auf den Weg in die Zukunft und rückt nebenbei auch die Rolle der Frauen in der Geschichte der modernen Kommunikation ins rechte Licht. Die Geschichte der modernen Massenkommunikation hilft uns, unsere heutige, vernetzte Welt zu verstehen.



Die Ausstrahlung ist für nächstes Jahr im Kontext eines Stummfilm-Schwerpunkts zu „100 Jahre Oktoberrevolution“ im Herbst 2017 geplant, zusammen mit der Nadeltonfassung vom „Panzerkreuzer Potemkin“.