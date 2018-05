Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht.

SCHAU HIN! gehört auch zu den Unterstützern des Kinofilms "LenaLove", einer ZDF-Koproduktion. Der Film handelt vom Thema Cybermobbing und wurde im Dezember 2015 von der Deutschen Film- und Medienbewertung mit dem Prädikat »besonders wertvoll« ausgezeichnet. "LenaLove", so die Jury, taucht in die gegenwärtige jugendliche Welt der Sozialen Medien und der Chats ein und zeichnet sie spannend, aber keineswegs schwarzmalerisch nach. Der Film ist in besonderem Maße für den pädagogischen Einsatz geeignet. Er kam im September 2016 in die Kinos.