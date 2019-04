ZDF-Chronik August 2015

Die „ZDF.reportage: SOS auf der Ostsee“ begleitet die Crew des in Laboe bei Kiel stationierten Seenotkreuzers „Berlin“ bei ihren Einsätzen und gewährt ungewöhnliche Einblicke in den Berufsalltag der Seenotretter. Ob Fischer mit Motorschaden, Yachten, die auf Grund laufen oder Segler, denen der Mast im Sturm gebrochen ist – etwa 150 Mal im Jahr wird die Hilfe des Seenotkreuzers in der Kieler Bucht angefordert.



Unter dem Titel „Polizei an der Grenze – Flüchtlinge, Schleuser, Schicksale“ schildert die „ZDF.reportage“ eine Woche später die hohen Anforderungen an die Beamten der Bundespolizei, die angesichts der aktuellen Flüchtlingswelle in Bahnhöfen und grenznahen Regionen im Dauereinsatz stehen. Fast alle Flüchtlinge kommen mit dem Zug oder per Auto nach Deutschland. Die Bundespolizei Rosenheim kontrolliert 200 Bahnhöfe und vier Autobahnen. Der Film gibt einen Einblick in den Arbeitsalltag zweier erfahrener Beamter und geht der Frage nach, wie diese den emotionalen Stress bewältigen, wenn sie täglich mit tragischen Flüchtlingsschicksalen konfrontiert sind.



Die zweiteilige „TerraX“-Dokumentation „Rätsel Mensch“ geht der Frage nach dem Geheimnis unseres Fühlens und Denkens nach und untersucht dabei beispielsweise, was wir mit den Schimpansen gemeinsam haben und was uns von ihnen unterscheidet, wie viele Relikte der Frühzeit wir noch in uns tragen, was unseren Erfindungsgeist antreibt und wie es der Spezies Mensch gelingt, sowohl in der Wüste als auch im ewigen Eis zu überleben.



Zwei Sonntagabende im ZDF im Zeichen von „Inspector Barnaby“: Neil Dungeon klärt in der Titelrolle des Gentleman-Ermittlers zwei neue Fälle auf, die wieder in den kleinen Orten der fiktiven Grafschaft Midsomer spielen. In „Der Tod geht ins Kino“ geht es um den Tod einer Autorin, die an einem Buch über eine Horrorfilm-Darstellerin gearbeitet hat. Die Folge „König Dame Tod“ am darauffolgenden Sonntag dreht sich um Morde im Schachspieler-Milieu