Chronik Juli 2015

Starke Reportagen aus der deutschen Lebenswirklichkeit, die live im Studiogespräch vertieft werden: In der Sommerpause von „maybrit Illner“ bietet das ZDF in vier Ausgaben den „ZDFdonnerstalk“ an. Das Talkmagazin mit Dunja Hayali greift Themen aus Konfliktzonen unserer Gesellschaft in Filmbeiträgen und Gesprächen auf. Dabei kommen sowohl Betroffene als auch Entscheidungsträger, unter anderem aus den Bereichen Politik und Wirtschaft zu Wort, die mit den im Alltag aufgespürten Problemen konfrontiert werden.



Die Personality-Doku „Kessler ist...“ startet mit vier neuen Folgen im ZDF-Programm. Michael Kessler taucht darin in die Vergangenheit und Gegenwart von Prominenten ein, verwandelt sich zu ihrem Abbild und konfrontiert sie schließlich mit ihrem Spiegelbild. In der Auftaktfolge besucht Michael Kessler den Fernsehkoch und Kabarettisten Horst Lichter. In den weiteren Folgen trifft er auf Stefan Effenberg, Michel Mittermeier und Kai Pflaume. ZDFneo zeigt ab dem 30. Juli die komplette zweite Staffel mit sechs Folgen, darunter zwei weitere Folgen mit Götz Alsmann und Stefanie Hertel.